Ya hay fecha para la retirada de la lona y el desmontaje de los andamios de la Catedral de Murcia

Tras casi un año ocultando las obras de restauración en el imafronte de la Catedral de Murcia, y embelleciendo la postal, la gran lona publicitaria que cubre la fachada será retirada el próximo lunes 2 de septiembre. Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde de Murcia, José Ballesta, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, el presidente del Grupo Hozono Global, Manuel Martínez Ortuño, y el edil de Cultura, Diego Avilés. A partir de ese 2 de septiembre, también comenzarán los trabajos para desmontar los dos cuerpos superiores del andamiaje, por lo que quedará visible la Virgen de la Asunción. Para celebrar este hito histórico, el regidor murciano ha anunciado que el Ayuntamiento ha organizado el evento 'Murcia 1.200, el sueño de Jaime Bort', que tendrá lugar el próximo 11 de septiembre a las 9.30 hora en la plaza del Cardenal Belluga.

Para esta ocasión, Ballesta ha destacado que se aprovecharán los andamios inferiores para hacer "un espectáculo vertical" y que participarán una veintena de artistas, entre los que se encontrará el actor Julio Navarro, que volverá a encarnar al reconocido arquitecto que ideó el imafronte de la Catedral, Jaime Bort.

El alcalde de Murcia anuncia la retirada de la lona y el desmontaje de los andamios desde la terraza del Edficio Moneo. / Israel Sánchez

El alcalde de Murcia ha alabado el papel fundamental que ha jugado el obispo de la Diócesis de Cartagena en el proyecto de restauración de la fachada de la Catedral. "Son muchas las personas que a lo largo de los últimos meses han contribuido a que esto sea una realidad, pero si hay alguien que destaca entre todos y al que debemos esta magna obra, este momento histórico que sólo va a vivir la actual generación de murcianos, ha sido el obispo José Manuel Lorca Planes", ha sentenciado.

Por su parte, Lorca Planes ha preferido quitar hierro a los halagos y mostrarse humilde. "Yo no he hecho ninguna cosa extraordinaria, eso lo han hecho los albañiles, los arquitectos, los artistas; sólo he sido un espectador más que ha disfrutado de ver cómo una obra tan impresionante, única en España, ha recuperado la buena salud".

Tras recordar el deterioro que sufrían muchos elementos del imafronte por la erosión del viento y las aguas, ha asegurado que se ha quedado "admirado" del resultado final. "Ya no vendrán los bomberos con tanta frecuencia porque ha caído algún cascote (de las masillas que se colocaron para retocar algún elemento) y eso es una buena noticia", ha indicado Lorca Planes, que ha destacado que si de algo está orgulloso es "por todos los murcianos que han tenido la oportunidad de subir por el andamio". A fecha de hoy, han sido cerca de 35.000 las personas que han participado en las visitas a las obras de restauración (que han dejado ingresos por encima de los 100.000 euros), ha detallado el obispo. Sobre el espectáculo, Lorca Planes cree que será una "gran oportunidad para sentirte orgulloso de ser murciano".

José Ballesta, junto al obispo José Manuel Lorca Planes, y el presidente de Hozono Global / Israel Sánchez

A preguntas de los periodistas, el obispo ha aclarado que las obras continuarán hasta finales de octubre y que quedan algunos elementos, como la imagen de San Pedro o San Pablo en uno de los laterales, que siguen a la espera de su restauración.

El edil de Cultura, Diego Avilés, ha explicado que 'Murcia 1.200, el sueño de Jaime Bort' será una celebración que aunará teatro y música en directo (con la participación del grupo Belter Souls) y que incluirá "efectos especiales y muchas sorpresas". "El hilo conductor será la Catedral, como uno de los mayores logros alcanzados por la sociedad murciana a lo largo de los 1.200 años de historia que cumplimos en pocos meses", ha informado Avilés.