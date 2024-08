El ya ex pedáneo de Baños y Mendigo culpa al cura del pueblo de que Vox lo haya "fulminado"

«Me han fulminado, no he hecho caso a sus órdenes y no intereso». Así habla Rafael Pardo, hasta ahora pedáneo de la localidad de Baños y Mendigo, sobre su partido, Vox, tras enterarse por este medio de que le habían cesado de forma inmediata. Según Pardo, por causa del «párroco y dos señores más que, según el cura, son sus pilares de la iglesia». En el trasfondo de este conflicto, las fiestas.

La Virgen del Rosario (cuya fiesta se celebra el 7 de octubre) es la patrona de la población. Lo que pretendía Pardo era hacer la procesión, con la sagrada imagen, este verano. De hecho, la pedanía está ahora mismo de fiestas. El sacerdote, siempre según el ya expedáneo, se negó. Y empezó el cisma.

«Las fiestas son variables, para no coincidir con el pueblo de al lado, que es Corvera», explica Rafael Pardo a La Opinión, para añadir que «la procesión de la Virgen del Rosario no ha salido el 7 de octubre en la vida: en el año 2000 salió el 3 de septiembre». En este 2024, de hacerse como él pretendía, la procesión habría sido este domingo.

Ahorro de 10.000 euros

A su juicio, al adelantar las fiestas «se ahorran 10.000 euros», que es lo que costaba una carpa que habría habido que colocar, de ser los festejos en otoño. El cura, insistió Pardo, le dijo «que el día 25 la procesión no sale».

«Nosotros hablamos con el párroco hace un mes y algo. Incluso le dije: ‘Podemos hacer dos procesiones, una el 25 de agosto y otra cuando usted diga’. Pero él contestó: ‘Yo confío en mis dos pilares y, si nos están ellos, no sale la procesión’». Estos «dos pilares» son, destaca el expedáneo, «el dueño del restaurante y un vecino que es el que lleva la iglesia y el cementerio». «Yo en mi vida he hablado mal a un párroco, porque mi padre me dio una educación», aseveró.

Carta al obispo

Más aún: «Ellos mandan una carta al Obispado urgente diciendo que el pueblo se iba a encrespar», relató Rafael Pardo. Al final «las fiestas se han adelantado, pero no va a haber procesión». Conclusión: «Han montado una película para destituirme a mí».

Este sábado por la mañana, nadie en el partido conservador le cogía el teléfono. «Me nombran alcalde y, ¿qué soy, un monigote?», se pregunta el cesado, al tiempo que lamenta que tiene «la banda contratada para la procesión».

Defiende su trabajo y remarca que «aquí pueden venir cuando quieran y preguntar al pueblo quién es Rafael Pardo». «A mí me ha elegido el pueblo y yo defiendo a mi pueblo», sentenció.