El acceso a Moros y Cristiano se hará por Murcia Río y no por el Malecón

Murcia se prepara para recibir la Feria de Septiembre 2024, que dará el pistoletazo de salida el próximo 5 de septiembre con la bajada de la Virgen de la Fuensanta.

Una de las citas imprescindibles será, como cada mes de septiembre, la gran Fiesta de Moros y Cristianos, declarada de Interés Turístico Nacional. El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, destacó ayer que "estas fiestas conmemoran su origen medieval de la Feria de Murcia y los personajes y acontecimientos que han destacado en nuestra historia. Este año llegan con una completa y variada programación para deleitar a todos los que quieran disfrutar de estas fiestas".

Las Fiestas de Moros y Cristianos darán el pistoletazo de salida el 3 de septiembre para hacer vibrar a la ciudad de Murcia, con pasacalles, concursos, gastronomía... y un sinfín de actividades hasta el próximo 16 de septiembre, que se despedirán de Murcia con el tradicional gazpacho Jumillano del Rey Lobo en el Campamento Medieval.

La Federación presentó ayer la programación de este año, que incluye tres importantes novedades, según informó ayer el edil Avilés durante el acto de presentación del programa en el Centro de Interpretación Madina Mursiya, al que también asistieron la Abanderada Infantil, Blanca Arce Pinar, de la kábila Mudéjares, y la de la Federación, Andrea Carrillo Iniesta, de Caballeros y Damas del Infante Juan Manuel.

Uno de estos hitos es que el Campamento de Moros y Cristianos tendrá su acceso oficial desde el paseo fluvial Murcia Río y no desde el paseo del Malecón como venía siendo habitual. Además, en el bulevar Escultor Juan González Moreno, junto al río, se instalará un mercadillo medieval con cerca de 50 estaciones, que harán de antesala al recinto de Moros y Cristianos. Por último, Avilés destacó, y agradeció, que la Federación haya incluido en su programa un maratón de donación de sangre, que tendrá lugar el próximo 4 de septiembre en el pabellón del Cuartel de Artillería.

Por su parte, el presidente de la Federación de Moros y Cristianos, Alfonso Gálvez, aseguró que este año están «muy ilusionados», sobre todo teniendo en cuenta que está a la vuelta de la esquina el 1.200 aniversario de la ciudad de Murcia. Entre los actos que conforman la programación, Gálvez destacó la Cena Medieval que se celebrará el viernes 6 de septiembre en el Casón de la Vega o el pregón, que se desarrollará a las 21.00 horas del lunes 9 de septiembre, «en el marco más bonito que tiene Murcia como es el Teatro Romea».

Sobre el pregonero de este año, el consejo de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, indicó que se trata de un «amigo personal y un festero experimentado». Tras el pregón, tendrá lugar un pasacalles, que arrancará en la plaza Julián Romea, enfilará hacia Gran Vía (donde se hará un alto en el camino para el encendido de las luces) y culminará en el Campamento Medieval estrenando ese nuevo acceso por Murcia Río.

Con respecto al Gran Desfile, que tendrá lugar el sábado 14 de septiembre a partir de las 20.00 horas, comentó que se ha organizado con «mucha ilusión», y que los cargos festeros de este año están volcados en esta cita. Como novedad, reveló que este año el pasacalles estará encabezado por la Unidad de Caballería de la Policía Local.

"Sobre todo es cultura"

Para el presidente de la Federación de Moros y Cristianos, Alfonso Gálvez, los dos últimos días de la programación son los más importantes. El domingo 15 de septiembre, a las 21.00 horas, tiene lugar la Representación de la Embajada de la Fundación de la Ciudad de Murcia, en la plaza Cardenal Belluga, y el lunes 16 de septiembre la Embajada de la Entrega de Llaves, a las 22.00 horas, también en Cardenal Belluga. «Quien no ve esas obras no sabe de qué va Moros y Cristianos», sentencia Gálvez, que advierte que estas fiestas no se reducen «a estar en el campamento con música y tomar una copa sino que Moros y Cristianos es cultura y eso se refleja perfectamente en nuestras dos embajadas». Cabe destacar que tanto la Federación como el Consistorio están trabajando para lograr la declaración de Interés Turístico Internacional.

Desde la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo, está trabajando con la Federación de Moros y Cristianos para declarar estas fiestas de Interés Turístico Internacional.