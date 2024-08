Montan patrullas ciudadanas en El Raal ante la oleada de robos y asaltos

Robos, tirones de bolso, altercados o el rebrote de la ocupación ilegal. El incremento de la inseguridad ciudadana que se está viviendo en la pedanía murciana de El Raal durante los últimos años ha llegado a tal punto que ha obligado a algunos vecinos a organizarse y montar patrullas ciudadanas, que vigilan las calles de esta población de 6.000 habitantes durante las noches y las madrugadas.

Hace sólo dos semanas unos individuos intentaron robar en la casa de Milagros Serna. «Intentaron entrar por la puerta principal a las seis de la tarde, y un día, encontramos a un jovencito en el patio de atrás y nos asustamos, vivimos desde entonces en un estado de terror continuo». Asegura esta vecina que son muchos los vecinos y los comercios que están sufriendo robos, y que se ha visto obligada a instalar una alarma en casa. «Incluso mi marido, una persona de 71 años, ha tenido que cambiar el horario para pasear al perro para no tener que cruzarse con un grupo de jóvenes que, en cuanto le ven, le piden el móvil o le hacen referencia al reloj que lleva, esto no es vivir, están obligando a convertir El Raal en un fortín», lamenta Serna. Ni siquiera la cantina del Centro de Mayores de la localidad se ha salvado de los robos.

Quien no es ajeno a esta situación es el Grupo Municipal de Vox en Murcia, que mantiene una cruzada constante contra la inseguridad que se vive en muchas pedanías y barrios murcianos.

«Los vecinos de El Raal tienen miedo porque no saben cuándo va a ser la próxima vez, porque no hay consecuencias para los autores de estos delitos», señala a La Opinión el vocal de Vox en la Junta Vecinal, José Manuel Díaz, que considera que no hay derecho a que tengan que ser los vecinos los que velen por la seguridad, «ante la dejación del Gobierno municipal y de la delegada del Gobierno». Lamenta este vocal que el cuartel de Alquerías esté cerrado «a cal y canto por las noches». Por otra parte, alerta sobre el fenómeno de la infravivienda y de la ocupación ilegal. «Almacenes reconvertidos en improvisadas viviendas al final de la calle Reyes Católicos, donde también hay tráfico de drogas», denuncia.

Por su parte, la concejala del Grupo Municipal, María Guerrero, señala que «la poca presencia policial en la zona, por no decir inexistente, se debe a la dejadez en cuanto a la convocatoria de plazas de Policía Local por parte del equipo de Gobierno, así como por la falta de medios materiales».

La viceportavoz de Vox, Alba Franco, achaca el problema a la «inmigración ilegal» en esta pedanía y en las pedanías colindantes y advierte que se están deshabitando muchas viviendas en plena calle Mayor y en la plaza de la iglesia por la inseguridad que se vive. Por último, el líder de Vox,en Murcia, Luis Gestoso, recuerda que su Grupo ha exigido en innumerables ocasiones que se duplique la plantilla policial y que se dote a los agentes de pistolas táser, la ampliación del parque móvil y más equipamiento para los agentes. Con respecto a lo que él considera una «invasión migratoria ilegal», sostiene que «hay que blindar la ciudad y empezar con deportaciones masivas».

Desde el Ayuntamiento explican que en el ámbito de su competencia no se ha detectado un incremento de los delitos. No obstante, se ha comprometido a «programar más vigilancias a las unidades de zona y del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana.

Agente a caballo, en Murcia. / P.L.

La Unidad de Caballería colabora en la prevención de incendios forestales

La Policía Local de Murcia también colabora en las labores para prevenir incendios forestales. Durante los útimos días la Unidad de Caballería realiza rutas de vigilancia en el Parque Regional de Carrascoy-El Valle. Además, el pasado jueves, agentes de barrio colaboraron con Bomberos en un incendio de matorrales en Zarandona.