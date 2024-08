Las fugas de agua dañan otras 16 viviendas en el barrio de El Bojal

El deterioro de la red de abastecimiento del municipio sigue dando problemas. Si hace unos días eran los vecinos del barrio de Los Almendros los que denunciaban su situación, ahora le ha tocado el turno a los de Beniaján. Los residentes de la calle Poeta Vicente Medina y avenida de Murcia en el barrio de El Bojal llevan muchos años sufriendo fugas de agua en la red de abastecimiento. Las continuas filtraciones han generado multitud de daños a sus viviendas: humedades, hundimientos, grietas interiores y exteriores. La última rotura tuvo lugar el pasado 28 de febrero y ha sido la gota que ha colmado el vaso de los propietarios, que han presentado reclamaciones y no descartan emprender acciones legales contra Emuasa, la empresa municipal responsable del ciclo urbano del agua.

Según ha podido saber esta Redacción, tras realizar una inspección a las viviendas, el seguro que tiene contratado Emuasa sólo asumió la responsabilidad de los daños en tres de las viviendas. Una decisión incomprensible para el resto de propietarios, algunos de los cuales habitan en los inmuebles más dañados.

Una de las viviendas que no cubre el seguro es el número 8 de la calle Poeta Vicente Medina, ocupada actualmente por un matrimonio, que ha tenido que hacerse cargo del apuntalamiento de la vivienda, tras recibir ciertas instrucciones por parte del Ayuntamiento de Murcia. La nieta de esta pareja, Ana Belén Marín, no entiende cómo es posible que sí se reconozca la relación causal entre los daños y las fugas de algunas viviendas, pero no en la de sus abuelos. «Tampoco nos han dado ninguna explicación que lo justifique, por lo que nos hemos visto obligados a contratar a un técnico y a un abogado, de manera privada, para que determine cuáles son los verdaderos daños que ha causado esa fuga y a partir de ahí pedir lo que corresponda», indica Marín, que explica que el Ayuntamiento les llegó a ofrecer un piso de emergencia social durante tres meses, «pero se trataba de un tercero sin ascensor, por lo que no era factible; son personas mayores con problemas de movilidad».

Lamenta la falta de implicación de Emuasa. «Estamos hablando de 16 familias que necesitan ayuda, o bien alojamiento, o simplemente respuestas, asesoramiento, soluciones, porque no sabemos dónde ir, y vamos mareados de un sitio para otro corriendo con todos los gastos».

Quien ha estado encima de este asunto es el Grupo Socialista. Según la edil Regina Sarría, los vecinos se encuentran «desesperados» ante la inacción de la Administración local. Por su parte, el concejal Andrés Guerrero considera incomprensible que la aseguradora entienda que en algunos casos los hechos no son imputables a Emuasa «y haya dejado a los vecinos en una situación de indefensión». Además, Guerrero destaca que las pocas indemnizaciones que se han llegado a otorgar son «irrisorias». Por ello, los socialistas exigen al Ejecutivo popular que acometa la reparación urgente de todos los daños.