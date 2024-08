Pepa Aniorte: «Murcia siempre me ha mimado, me ha colmado de honores»

Pepa Aniorte bailaba la jota murciana al son de una rondalla desde bien pequeña. El origen de «una actriz que canta», como le gusta definirse, residió siempre en Murcia, una tierra que lleva por bandera a cualquier lugar al que le lleve su profesón y que ha marcado los papeles que interpretó. El día 6 de septiembre acudirá a la Plaza Julián Romea, no como uno de sus personajes, sino como la pregonera de las Fiestas de Septiembre de 2024.

¿Qué siente al volver a Murcia y que sea a lo grande, como pregonera de las Fiestas?

La verdad es que Murcia siempre me ha mimado mucho, me ha colmado de honores y este es muy grande. Entonces, volver a mi ciudad a ser la pregonera de una Feria de Septiembre que yo siempre he vivido desde chiquitita con tanta ilusión de ir a la Feria, de ir a la romería… Me hace muchísima ilusión y siento una emoción profunda.

¿Qué recuerda de la Feria cuando era tan solo una niña?

Pues es que todo, porque recuerdo todo. Recuerdo los Moros y Cristianos, esos desfiles tan impresionantes que imagínate en una niña que ya le gustaba el espectáculo, ver esos trajes por la calle, tanto ‘brilli brilli’, esa dramaturgia llevada a la calle. La Romería, con mis padres y con mis hermanas y con mi abuela todavía, siendo mi abuela joven, claro.

¿Conserva aún esa ilusión para montarse en la noria este año?

En la noria seguro que sí, esa noria panorámica tan bonita, sí. Ya en cosas más rápidas no estoy segura (ríe nerviosa).

Cuando está lejos de Murcia, ¿cómo le acompaña la Región?

A Murcia siempre la tengo presente porque va conmigo, va en mis costumbres a la hora de cocinar, a la hora de comer... Mis amigos son murcianos, la personas con las que más me junto en Madrid son actores murcianos, gente que trabaja en este mundillo, maquilladores, los que hacen sonido, iluminación. Es que la llevo un poco en el ADN, nunca me desligo y de hecho yo vengo muchísimo a Murcia, por lo menos dos o tres veces al mes.

¿Qué dicen los amigos de otros sitios cuando los trae a su ciudad?

Este año va a ser la primera vez que me traiga gente de fuera a las Fiestas de Septiembre porque normalmente me pillan trabajando. Pero a las de primavera alguna vez sí que han venido y flipan mucho porque no se esperan, primero, la ciudad tan bonita. No se esperan la gastronomía que tenemos tan brutal, porque en el fondo creo que el murciano no se vende todo lo bien que debería y entonces la gente no conoce tanto nuestras costumbres. Y sobre todo con lo que más flipan es con la gente, con lo abiertos que somos, con lo simpáticos, con lo que nos gusta enseñar nuestra ciudad, con lo generoso.

Mi principal objetivo es que la gente que vaya salga con el 'cuerpo de jota', con muchas ganas de fiesta

Incluso en muchos personajes que interpreta, mantiene su raíz murciana, ¿eso ha condicionado su carrera?

Al contrario. Fuera de Murcia, el acento murciano no está infravalorado, que muchas veces somos nosotros los que más prejuicios tenemos. Siempre me han abierto la puerta a decirme, «oye, ¿por qué no hablas con tu acento? Nos encanta». Y nunca he tenido problema con eso, jamás. Siempre que han sido personajes de ficción, que daba igual que fueran de un sitio que de otro, he elegido ser murciana y no ha habido ningún problema. Se han aplaudido esas ganas de hacerlo de tu tierra.

¿Qué haría en un día ideal para estas fiestas?

El itinerario perfecto empieza por un paseo temprano por Murcia y un aperitivo, a lo mejor en la Plaza de las Flores, para luego irse a las barracas a comer productos típicos murcianos, unas ‘pataticas’ con ajo, unos michirones, que a mí me vuelven loca... Por supuesto, que conocieran la oferta gastronómica que tiene Murcia. Luego, por la tarde, un buen desfile de Moros y Cristianos y no perderse la Romería, porque es maravilloso el sentirse con tanta gente caminando hacia el monte y el hacerse este ejercicio físico y mental de ir acompañando a la patrona. Muchas cosas.

Durante la presentación en el Ayuntamiento no desveló nada sobre el pregón, pero ¿cómo anima a que vengan a las Fiestas de Murcia?

Mi principal objetivo es que la gente salga ‘con el cuerpo jota’ ya puesto, con muchas ganas de fiesta. Y ese es mi principal objetivo, que la gente se divierta, se lo pase bien y que reciba mis palabras con tanto cariño como yo las he programado para ese día. Sobre todo, para estar en comunión con todos los murcianos. que vayan ese día, a escuchar el pregón.