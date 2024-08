Podemos denuncia "temperaturas de más de 57 grados" en los nuevos parkings de Murcia

Podemos ha denunciado esta mañana que en los nuevos parkings municipales de Murcia “se alcanzan temperaturas extremas”. En un vídeo en su perfil de Tik-Tok, el diputado Víctor Egío mostraba cómo en uno de estos aparcamientos, el de la Avenida Almirante Loaysa, la temperatura asciende hasta los 57 0C en pocos minutos.

En concreto, este aparcamiento fue inaugurado por el alcalde socialista José Antonio Serrano en marzo de 2023. En el marco de su plan de movilidad, el dirigente socialista prometió cinco parkings disuasorios a las afueras de la ciudad, recuerdan desde la formación morada: "Solo inauguró tres".

Ya por entonces Podemos denunció estas “ollas de asfalto”, unos aparcamientos que, según ellos, no servirían de nada porque no articulaban el movimiento de las personas hacia su centro de trabajo o estudio. Desde la formación morada apostaban por el sistema ‘park & ride’. Muy extendido en Europa, este servicio incluye en el ticket del aparcamiento el viaje de ida y vuelta gratuito en transporte público al centro de la ciudad. “No sirve de nada levantar disuasorios –argumentaba la portavoz municipal, Elvira Medina-, si no se conectan con la red de transporte público”.

Podemos sigue manteniendo su crítica al diseño inicial de los aparcamientos, pero la hace extensible al alcalde popular, José Ballesta, que, como apuntaba Egío, “no ha hecho nada”. “Ballesta –preguntaba el diputado-, ¿tanto costaba ponerle un techado o unos árboles al Ayuntamiento? Da vergüenza que un aparcamiento tenga que estar vacío tres o cuatro meses al año porque, con todos los ingenieros que tenéis, a ninguno se le ha ocurrido ponerle una sombra”.

Por último, el portavoz morado apuntaba que el Gobierno municipal tiene “hecha un asco a la séptima ciudad de España”.