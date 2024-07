La marca 'Murcia' de Alcaraz

El 5 de mayo de 2003, la Región de Murcia tuvo la suerte de que en su seno surgiera un niño que se convertiría en profeta del tenis en el mundo entero, pero también en su tierra. Ese día nació Carlos Alcaraz en el Hospital Materno-Infantil Virgen de la Arrixaca, testigo de tantas alegrías inocentes que durante dos días, alumbrará el parto de una idea innovadora: la marca personal de Carlitos Alcaraz.

Un grupo de diseñadores gráficos murcianos se ha propuesto crear una auténtica marca personal para Carlitos, «encontrar esa actitud suya y sintetizarla en un símbolo que solo pueda ser suyo y de nadie más», resolvía Jorge Martínez, el popular publicista murciano . Y para ello, los elegidos tienen la ventaja de compartir la misma cuna que el tenista. «Somos un grupo de profesionales del diseño y la creatividad publicitaria unidos por un mismo origen: todos somos murcianos y trabajamos desde la Región de Murcia», reivindicó como primer acercamiento al proyecto Jorge Martínez, a quien reconocen como el progenitor de la idea, una agencia de publicidad y diseño que han llamado ‘Let´s do it’ (un guiño al eslogan de ‘Just do it’), pero que comparte ‘la paternidad’ junto a otros 20 profesionales.

La marca que viste y representa Alcaraz es la famosísima Nike, que antes que él lució en las pistas de hierba y arena Rafael Nadal. Jorge Martínez confiesa que el proyecto nace de la admiración por Carlos y hacia Nike y presenta como la síntesis perfecta entre ambos a Murcia:«La gente no es consciente del nivel que ha alcanzado nuestro sector desde Murcia en el ámbito nacional e internacional. Lo que queremos con este proyecto es reivindicar ese talento local y hacerlo en un contexto global que precisamente representa Nike», evidenció Martínez.

Carlos Alcaraz luce la camiseta de Nike durante los JJ OO de París | L.O

El objetivo fundamental, aclara el progenitor de la idea, es desarrollar un logotipo, y lo hace en torno a una mesa donde todos participan proponiendo desde su mirada, su especialización y su experiencia. Esa ambición está presente a pesar de que saben que Nike ya anunció el contrato de patrocinio con Carlos, donde se incluía la creación de una marca personal , como el símbolo del toro de Nadal o el de la cabra de Messi, y que ya cerró con una empresa extranjera. Sin embargo, el grupo afirma que están dispuestos a «competir» y cualquiera de ellos desbordaba ayer una verdadera convicción en que Nike o el propio tenista se pondrán en contacto con ellos.

De hecho, Martínez admite que ya han tenido algún acercamiento con la reina de la ropa deportiva, y que no solo saben lo que están haciendo, sino que incluso les animan a postularse como los verdaderos sintetizadores de la esencia de Alcaraz.

«Esto es una marca personal, no una comercial. El reto consiste en conseguir que ese logotipo sea muy de ‘Carlitos’, porque todo el mundo ama a Carlos no solo porque sea un ganador, sino por su forma de ser. Que capte aquello que hace de él una persona especial, única, entrañable, divertida y alegre».

Una posibilidad real

Por supuesto, al igual que los grandes deportistas, las grandes leyendas, también tienen muy planeado cómo encajar la derrota, que no creen que sea tal, aunque exista la posibilidad de que Nike no les llame o que tampoco el equipo de Alcaraz se interese por la idea. «Si no existe ese acercamiento, el resultado de este proyecto no verá la luz. Nosotros no queremos enseñar esa marca si no es a Nike o a Carlos. En ese caso, nosotros habremos conseguido reivindicar ese talento local, que muchas personas se unan en un reto común; habremos aprendido y disfrutado de un proceso enriquecedor para todos los que formamos parte de este grupo», respondió Martínez sin dramatismos.

Pero la victoria es para los que creen en ella. Los diseñadores lo demuestran cuando se interrumpen unos a otros al proponer ideas en una auténtica tormenta de temática murciana y deportiva. Martínez admite que la iniciativa tiene mucho de proyecto creativo que empieza por organizar a «veintipico» personas muy distintas entre sí y con visiones del diseño que van desde la mirada veterana de Severo Almansa, de 76 años, hasta la de Álvaro Ruano, de 22, por lo que comparte generación con el as del tenis. Y recuerda, además, que estas personas hayan hecho un hueco en su agenda para trabajar «de manera generosa» en un mismo proyecto. Porque todos saben que nadie va a recibir un euro por el tremendo esfuerzo de engendrar y alumbrar la marca personal de Carlos Alcaraz.

‘Let´s do it’ será una agencia efímera que en el caso de que llegara a un acuerdo con Nike, donará íntegramente los beneficios a la Fundación Alcaraz. El propósito de esta institución es eliminar los obstáculos a los que se enfrenta la infancia con más dificultad, promoviendo sus derechos y procurando el bienestar. A través del deporte, la fundación busca romper barreras y abrir la puerta a cada persona para que pueda desarrollar su potencial», como plasman en su página web.