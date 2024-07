Los vecinos de La Alberca se movilizan ante el hundimiento de sus viviendas

La Asociación de Vecinos de La Alberca (AVLA) anunció el pasado martes que tendrá lugar una concentración en la puerta del Ayuntamiento de Murcia el jueves 25 de julio a las 9 de la mañana debido al sentimiento de desatención que se extiende entre los ciudadanos de la localidad con respecto a la situación que están viviendo en sus barrios.

Los vecinos aseguran que en el mes de abril, a causa de unas fugas de agua en la red de abastecimiento, comenzaron a aparecer numerosas grietas en las paredes de sus casas. Con el paso de los meses, esas grietas han crecido en número y aumentado su grosor, llegando a poner en riesgo la estabilidad y seguridad de las viviendas. Por este motivo, en la noche del 26 de junio, el cuerpo de bomberos decidió desalojar a varias familias por el peligro que suponía el posible derrumbe de sus hogares.

Después de la evacuación, Aguas de Murcia comunicó que, la semana anterior, habían encontrado unas pequeñas fugas en la calle de las casas afectadas, pero que, en ese momento, no se podían relacionar con los deterioros de los inmuebles, pero que, si realmente había una conexión, darían solución a las familias.

Tras casi un mes fuera de sus viviendas, los afectados desconocen cuándo podrán regresar y afirman que hay una considerable falta de comunicación por parte del Ayuntamiento. Por el momento, la mayoría de las familias evacuadas han sido acogidas por algunos parientes, sin embargo, una de ellas ha tenido que separarse, puesto que sus allegados no podían hacerse cargo de todos ellos en un solo domicilio. Entre todo, destaca la delicada condición de una familia en particular, que ha tenido que ser ubicada en el barrio Infante Don Juan Manuel de Murcia por los Servicios Sociales.

Fachada de una de las viviendas afectadas por las fugas de agua en La Alberca. / Israel Sánchez

Ante esta situación, el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro Corchón, ha dado una rueda de prensa en la mañana del miércoles para informar a los ciudadanos de los avances que se estaban llevando a cabo. No obstante, Enrique Fuster, uno de los miembros de AVLA asegura que nadie les había comunicado que esta rueda de prensa iba a ocurrir y que se tuvieron que enterar por fuentes externas.

En la rueda de prensa, Navarro Corchón ha anunciado que se ha llegado a un acuerdo con Aguas de Murcia para renovar las viviendas desalojadas y las roturas que provocaban las fugas, lo que "a todo el mundo le parece bien, pues era lo que se pedía", afirma Enrique.

Sin embargo, la asociación no tiene pensado desconvocar la concentración, ya que hay una falta de confianza de los vecinos hacia la alcaldía, debido a que "han estado quejándose de los daños sufridos en sus hogares a la alcaldesa pedánea, Carolina Pardo, desde que aparecieron" y, aun así, se ha llegado a este punto tan complicado. Es por esto que, los afectados, no quieren que lo propuesto "se quede solo en palabras", comparte Fuster. "Los vecinos tienen claro que, o protestan, o no les hacen caso. Se ha tenido que luchar durante meses para conseguir algo", añade.