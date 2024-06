Final feliz para la familia desahuciada de Aljucer

El drama de la familia de Aljucer con un menor con parálisis cerebral, que iba a ser desahuciada por dos años de impagos del alquiler, está a punto de llegar a su fin. Según ha podido saber esta Redacción, el Ayuntamiento de Murcia, a través de sus servicios sociales, les ofrecerá un recurso habitacional de manera temporal.

Cabe recordar que el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Murcia ya había ordenado, hasta en dos ocasiones, el desalojo de Mariana Petrova y sus dos hijos, un chico de 16 años con una discapacidad reconocida del 88 por ciento y su hija, una joven de 18 años. Los dos primeros levantamientos se suspendieron en el último momento por la delicada situación del menor, que necesita estar conectado a un nebulizador y es alimentado por sonda. La abogada que representa los intereses de esta familia llegó a decir que si se le dejaba en la calle «podría morir».

Sin embargo, la comisión judicial les dio un ultimátum durante su última visita y les advirtió que sólo les concederían 15 días más para buscar una salida, un plazo que expiraba el próximo 5 de julio.

En un contacto con los medios de comunicación, Petrova hizo un llamamiento a la sociedad murciana para encontrar un nuevo hogar. Esta mujer, de 40 años, es beneficiaria de la Renta Activa de Inserción (RAI) y recibe una pensión por la discapacidad de su hijo. Además limpia en algunas casas, por lo que, sostiene, no está «pidiendo limosna; sólo pido tener la oportunidad de pagar un alquiler». El gran inconveniente para encontrar una vivienda es que sus ingresos legales llegan a los 1.100 euros «y me piden 1.700 euros como mínimo, justificados con nómina; tengo ingresos en negro y apoyo financiero de amigos, pero no los puedo justificar», lamenta.

El Consistorio sostiene que su caso era "especialmente sensible"

De momento, gracias a la intervención del Consistorio murciano, Mariana Patrova ha ganado más tiempo. Desde el Ayuntamiento explican que su situación familiar, desempleada y con dos hijos, contando el menor de ellos con una discapacidad de cerca del 90 por ciento y un alto nivel de dependencia, «hacía este caso especialmente sensible». Además, explican estas fuentes municipales, Petrova es usuaria de los servicios sociales desde hace más de una década.

A lo largo de estos años se le han tramitado diversas prestaciones sociales, como ayudas de emergencia social municipal, rentas básicas de inserción, ayudas al alquiler, y programas de empleabilidad y la dependencia, explican estas fuentes.

Vivienda de emergencia

Ante esta situación, y mientras Petrova sigue buscando una vivienda para alquilar, el Ayuntamiento de Murcia va a proceder a su realojo en una «vivienda de emergencia, garantizando de esta forma que la mujer y sus hijos no se vean en la calle».

Por su parte, la mujer ha agradecido la ayuda del Ayuntamiento, y la de todos aquellos vecinos, amigos y miembros de la plataforma PAH que han visibilizado su situación.

Estas viviendas de emergencia social con las que cuenta el Ayuntamiento están destinadas a acogimientos de urgencia y con carácter temporal y están destinadas a personas y familias que, por diversas causas, requieren de una actuación inmediata.

Para ello, se valoran y se tienen en cuenta las circunstancias que concurren en cada caso. Se trata, en definitiva, de dar respuesta a situaciones críticas determinadas por la carencia de alojamiento y las circunstancias personales y familiares. Normalmente, el uso de estas viviendas no se puede demorar más allá de los 3 meses, dando así el tiempo que Petrova ha pedido para encontrar una vivienda de alquiler.

El Ayuntamiento está trabajando en la actualidad en ampliar el parque de viviendas de emergencia social de que dispone, y añaden que, en algunas ocasiones, usan para este fin otras viviendas del parque municipal que han quedado vacías.

Programa PARES

Desde el Consistorio aclaran que estas viviendas de emergencia nada tienen que ver con las más de 50 del programa PARES, cedidas al Ayuntamiento por la Comunidad Autónoma y que están destinadas al realojo de familias en exclusión social y residencial cronificada. Las últimas viviendas se incorporaron a finales de abril al parque municipal.

Este programa, nacido en mayo de 2020, tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda a familias que habitan en infraviviendas en la Región, en situación de exclusión social y residencial. Tanto las incluidas en el programa PARES como las de emergencia forman parte de las cerca de 1.100 viviendas del parque de viviendas que gestiona la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente que dirige Antonio Navarro.

Por otro lado, cabe destacar que en el año 2023, el Área de Servicios Sociales de la Concejalía de Bienestar Social, que dirige Pilar Torres, ha elaborado 375 informes para la suspensión del procedimiento de desahucio.