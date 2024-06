Quejas de padres del CEIP Juan XXIII por el miedo a perder una línea

Los padres del CEIP Juan XXIII del barrio murciano de El Ranero no están dispuestos a darse por vencidos y perder una de las cuatro líneas de Educación Primaria que hay en el centro educativo. Por ello, un grupo de afectados está registrando escritos en estos últimos días en la Consejería de Educación para solicitar que no se reduzcan las clases de Primaria, ya que «consideramos que hay niños suficientes para mantener las cuatro líneas que vienen funcionando hasta ahora», explica Ana Belén Alcaraz, miembro del AMPA y portavoz de los padres que se están movilizando.

Según informa, «Educación quiere reducir de cuatro a tres las líneas que hay en tercero de Primaria, agrupando a todos los niños únicamente en tres aulas y llegando al límite que marca la ratio, lo que hará que las clases estén masificadas y nos alumnos no reciban la atención que merecen».

Esta madre del CEIP Juan XXIII de Murcia asegura que «hay niños que han pedido entrar en el colegio y han quedado fuera, dándose casos incluso de hermanos que han sido separados en distintos centros», con lo que esto supone para la conciliación familiar de los afectados.

Necesidades especiales

Ana Belén Alcaraz también llama la atención sobre los casos de los alumnos que tienen necesidades especiales, ya que «en Primaria cuentan como un alumno más y con esta masificación en las clases no recibirán la atención que necesitan».

En este caso, afirma que los niños con necesidades especiales cuentan como dos alumnos en Infantil, como un alumno en Primaria y como tres alumnos en Secundaria, «algo que no tiene ningún sentido, ya que necesitan una dedicación especial por parte del profesorado».

Por ello, los padres afectados han comenzado a organizarse y están registrando escritos en la propia Consejería, no descartando iniciar nuevas acciones.

Desde Educación explican que «se está trabajando en el proceso de matriculación y hasta que no finalice no se toma ninguna decisión», a lo que añaden que «en ese centro no se ha producido la bajada de alumnado prevista inicialmente y se están estudiando los ajustes que sean necesarios».