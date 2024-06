Otra prórroga y nueva vuelta de tuerca a la rehabilitación del mercado de Verónicas

Es probablemente uno de los proyectos municipales que más vueltas de tuerca han sufrido en los últimos años. Los plazos anunciados por el Ayuntamiento de Murcia para la rehabilitación del mercado de Verónicas, (obras financiadas con 3 millones de fondos europeos), se han ido dilatando desde finales de 2021 y seguirán haciéndolo, porque el Consistorio ha vuelto a pedir una prórroga (la última expira el próximo mes de septiembre).

Tal y como adelantó La Opinión, el pasado lunes el Ayuntamiento mantuvo dos reuniones clave para el futuro del proyecto, la primera con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en la que se solicitó la prórroga de un año, hasta septiembre de 2025, y la segunda con los placeros.

En cuanto a la prórroga, el edil de Comercio, Jesús Pacheco, señala que «a la espera de una respuesta formal por parte del Ministerio, salimos con buenas sensaciones, ya que se han mostrado dispuestos a otorgarnos esta prórroga, lo que permitirá mantener el plan de la remodelación de Verónicas y salvaguardar los negocios de las 100 familias que viven de este mercado», indicó el concejal.

Aunque el pasado mes de febrero el Ayuntamiento anunció que había llegado a un acuerdo con los placeros y que las obras de la primera fase (retirada de la cubierta con fibrocemento y actuaciones en el muro exterior) se llevarían a cabo en agosto para aprovechar la ausencia por vacaciones de los comerciantes, ahora todo eso es papel mojado. Ni cierre en agosto, ni retirada de cubierta, al menos a corto plazo.

Las obras para rehabilitar la plaza de abastos de Verónicas llegarán en septiembre / Juan Carlos Caval

El nuevo acuerdo con los placeros incluye ahora una variable que no se había tenido en cuenta hasta ahora: las obras de adaptación en el parking de Plano de San Francisco tras la remunicipalización prevista para el próximo 26 de julio. Según explican fuentes municipales, los comerciantes no quieren que comiencen las obras de rehabilitación de la plaza hasta que los trabajos en el aparcamiento hayan concluido, ya que supondría un importante menoscabo porque tanto ellos como muchos de sus clientes necesitan esas plazas. Tras la actuación en el parking, para finales de agosto o principios de septiembre, comenzarían las obras de rehabilitación, dejando la polémica retirada de la cubierta con fibrocemento (actuación que por cuestiones de seguridad obligará a sacar a los comerciantes del mercado) a la espera de un futuro acuerdo. Desde el Ayuntamiento no pudieron ayer precisar cuándo o cómo se llevará a cabo.

Desde el Consistorio están convencidos de que el Ministerio concederá la prórroga de un año, por lo que el cronograma de las obras podría cambiar en los próximos meses. En cualquier caso, según el nuevo acuerdo alcanzado, el «desarrollo de los trabajos será compatible con el normal funcionamiento de la actividad comercial en el mercado» y las fases de actuación se acordarán en todo momento con los placeros, «para garantizar la menor afección posible».

Una «sintonía total»

Por su parte, Pedro Cerezo, vicepresidente del Mercado de Verónicas, sostiene que «con esta prórroga, el proyecto continúa más vivo que nunca y así logramos el objetivo de renovar y poner en valor el histórico Mercado de Verónicas, realizando esta rehabilitación tan importante, mejorando así la experiencia de compra y ofreciendo la mejor calidad en un lugar tan importante como este».

«Estamos en total sintonía con el Ayuntamiento y eso ha sido fundamental para que las negociaciones hayan sido fructíferas», añadió Pedro Cerezo.