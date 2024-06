Lucas hace su ejecutiva socialista Murcia Gran Ciudad con concejales y exediles del Ayuntamiento

Concejales y exediles son algunas de las personas que ha fichado para su equipo de la ejecutiva Murcia Gran Ciudad Francisco Lucas, diputado del Congreso, presidente de la Comisión de Justicia y secretario local de la capital de la Región del PSOE. La lista ha sido aprobada esta mañana por unanimidad en la asamblea que está celebrando la agrupación socialista con la presencia del secretario regional del PSRM-PSOE, José Vélez, la vicesecretaria general de Juventudes Socialista de Murcia, Paula Ferrer, y el secretario de organización de PSOE nacional, Santos Cerdán.

Francisco Lucas contará para desarrollar su trabajo con 30 personas, entre las que se encuentran concejales del Ayuntamiento de Murcia como Carmen Fructuoso, una de las personas de confianza del secretario general de la Murcia Gran Ciudad, que coordinará las juntas municipales; Ainhoa Sánchez, que llevará Cultura, Turismo y Patrimonio; Francisco Noguera, adscrito a Deporte, y Esther Nevado, que se encargará de Movilidad Sostenible, Estudios y Programas.

Sin embargo, el secretario general de Murcia no ha incluio en su lista oficial del PSOE al actual portavoz del Ayuntamiento, Ginés Ruiz Maciá, que se afilió hace unos meses al PSOE tras ser el fichaje estrella del exalcalde José Antonio Serrano, que no logró revalidar la alcaldía. Maciá fue elegido portavoz socialista en la Administración local tras la dimisión de Enrique Lorca, uno de los hombres de confianza del exmandatario municipal. Todas estas renuncias motivaron un vacío de poder en la Agrupación socialista de la capital, cuya crisis se saldó con la elección por aclamación de Francisco Lucas, único candidato a la secretararía general socialista que no necesitó realizar un proceso de primarias.

Ruiz Maciá no está en esa lista porque, al ser portavoz del Ayuntamiento, ya es miembro nato de la Ejecutiva, explicaron fuentes socialistas. Como exconcejales del PSOE se han integrado en la lista Francisco Javier Oñate, Susana Hernández y José Manuel Abellán.

Como vicesecretario de General y Coordinación Murcia Municipal, Lucas ha integrado en su equipo a Alejandro Toledo, un joven sociólogo en el que se apoyará el secretario general de la capital puesto que en su calidad de diputado y presidente de una comisión parlamentaria no podrá dedicarse a tiempo completo al trabajo local. Toledo es miembro de la Agrupación Puertas de Castilla, a la que pertenecen también Esther Nevado, el eurodiputado electo Marcos Ros, y Miguel Company, líder de las Juventudes Socialistas, que también está en el equipo de Lucas.

Habrá otra vicesecretaría general, que la ostenta Paula Ferrer, que también hará las labores de portavocía y que pertenece a la agrupación en la que están barrios tan importantes como el Carmen y el Infante Juan Manuel.