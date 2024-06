El juzgado aplaza sólo 15 días el desahucio del menor con parálisis y su familia en Aljucer

La familia de Aljucer con un menor con parálisis cerebral, que iba a ser desahuciada por impagos del alquiler, ha conseguido un poco más de tiempo. La comisión judicial, que ha acudido este viernes a la vivienda en el número 8 calle pintor José María Párraga, se ha encontrado con una movilización pacífica de amigos, vecinos y miembros de la PAH, además de un enjambre de periodistas, y ha decidido aplazar dos semanas la ejecución del levantamiento. Será la última oportunidad que la justicia le dé a Mariana Petrova y a sus hijos (el menor con una discapacidad reconocida del 88 por ciento y una joven de 18 años) para que encuentren un nuevo hogar. Cabe recordar que fue el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Murcia el que ordenó el desahucio tras una demanda del casero por impagos durante cerca de dos años.

La mujer demandada por su casero, Mariana Petrova, atiende a los medios de comunicación. / Juan Carlos Caval

Según Mariana Patrova, "todo ha ido tranquilo, sin alboroto, sin gritos, sin tirar la puerta como hicieron la vez anterior". Sobre el aplazamiento considera que es "poco tiempo", pero "lo importante es que hoy no me he quedado en la calle con mi hijo". Preguntada por las posibilidades que tiene para encontrar una vivienda, Petrova sostiene será muy complicado, pero "tengo que encontrar una casa por cojones, porque la comisión judicial me ha dicho que en 15 días no habrá nadie que puedar parar esto, que en 15 días habrá mucha policía y va a sacar a todo el mundo fuera". Asegura la demandada que la comisión judicial también le ha pedido que no provoque que la Policía saque a su hijo del inmueble. "Se ve que para algunas personas si mi hijo (que se alimenta por sonda y recibe tratamiento mediante nebulizador)se queda en la calle y se muere no pasa nada", añade indignada.

Petrova recuerda que no está pidiendo limosna o que alguien la recoja en su casa, "sólo pido poder pagar un alquiler". El gran inconveniente para encontrar una vivienda es que sus ingresos legales llegan a los 1.100 euros "y me piden 1.700 euros como mínimo, con nómina; tengo ingresos en negro y apoyo financiero de amigos, pero no los puedo justificar".

En la convocatoria de la PAH para parar el desahucio también han acudido varios representantes políticos, entre ellos el portavoz del Grupo Socialista, Ginés Ruiz Maciá, y el diputado de Podemos, Víctor Egío, que ha recordado a través de su cuenta de X, que en la Región de Murcia "hay quince veces más desahucios (1.857) que denuncias por ocupación (126), según los últimos datos del Poder Judicial. Sin embargo, cuando oyes a López Miras y Antelo parecen dos comerciales de Securitas Direct".