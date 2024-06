El teléfono roto con Madrid frena los grandes proyectos de Murcia

¿Hay alguien al otro lado? Algo así deben preguntarse desde el Ayuntamiento de Murcia cuando tratan de contactar con el Gobierno de España (especialmente con el Ministerio de Transportes) para demandar, coordinar, impulsar, o planificar alguno de los muchos asuntos de interés para el municipio en los que la Administración central está implicada de alguna u otra manera. La respuesta siempre es la misma: el silencio, y con él, el bloqueo de inversiones y proyectos cruciales para el desarrollo y el crecimiento de la capital regional.

Cabe recordar que la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público establece en su artículo 140 como uno de los principios de las relaciones interadministrativas la lealtad institucional. Este concepto, tan reivindicado por los distintos escalones territoriales cuando pintan bastos, exige, entre otras cosas, el respeto al ejercicio legítimo de las competencias de otras administraciones, la prioridad del interés público sobre cualquier otro y facilitar, cooperar o asistir al resto de estamentos públicos cuando así lo precisen.

En el caso de las relaciones entre el Ayuntamiento capitalino y el Gobierno central este principio brilla (hasta cegar) por su ausencia.

Uno de los ejemplos más recientes y sangrantes tiene que ver con el proyecto estratégico para la ampliación del tranvía de Murcia hasta El Carmen. El Ministerio de Transportes de Óscar Puente se comprometió el 1 de abril de 2023 ante la sociedad murciana, en plena ebullición electoral y por escrito (a través de un protocolo de un año de caducidad), a aportar un tercio de lo que costasen las obras: unos 32 millones de euros. Más de un año más tarde, y tras incontables requerimientos del Consistorio, el protocolo ha muerto sin que el Ministerio haya abierto la boca. Fuentes municipales recuerdan que ya llevan más de cuatro meses esperando una respuesta a la solicitud de prórroga del protocolo y a la demanda de que se extienda su objeto para incluir a El Palmar en la ampliación.

La primera fase de Conexión Sur, bloqueada por no convocarse el Consejo de Murcia Alta Velocidad. | AYTO. MURCIA / A.LORENTE

Tampoco atendió este Ministerio las múltiples peticiones que se hicieron desde la Concejalía de Movilidad que dirige José Francisco Muñoz para modificar las obras de movilidad, debido a que los estudios técnicos municipales aconsejaban realizar previamente un análisis exhaustivo de barrios y calles para optimizar su funcionalidad y utilidad.

Con esta modificación, el Consistorio pretendía, por un lado, evitar disfunciones de tráfico; y por otro, llevar a cabo otras actuaciones más prioritarias y funcionales como la construcción de una pasarela peatonal y ciclista uniendo Barriomar y el futuro Parque Metropolitano Oeste con el Jardín de la Alameda y de un carril bici a la Universidad de Murcia.

El Ministerio, fiel a su costumbre de ignorar los intereses de los murcianos defendidos por el Consistorio, dio una vez más la callada por respuesta. No sólo eso, sino que imaginando (no puede hacer otra cosa si no establece un contacto directo) que el Ayuntamiento dejó sin ejecutar esas obras de movilidad (fueron ejecutadas hace meses), el ministro Óscar Puente llegó a amenazar públicamente al Consistorio murciano con reclamarle la devolución de 10 millones de euros de fondos europeos.

Cinco meses de espera para que se convoque el Consejo de la sociedad Murcia Alta Velocidad

Otra demanda sin respuesta está relacionada con la anulación de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía. Cabe recordar que el Ejecutivo central se comprometió a compensar a las administraciones locales que se vieron perjudicadas al ajustarse a la baja las previsiones de ingresos por este concepto.

Ante la inacción estatal, los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento se han visto obligados a interponer una reclamación de responsabilidad patrimonial con la que se solicita al Gobierno de España una indemnización inicial de 1,5 millones de euros, que responde a las revocaciones de liquidación del impuesto de plusvalía. Además, habrá que analizar las devoluciones de ingresos que se han producido desde el año 2017, por lo que la cantidad a reclamar podría alcanzar los 30 millones de euros.

Otro gran proyecto estratégico para el municipio, como es el de Conexión Sur, sigue a la espera de que se convoque el Consejo de Administración de la Sociedad Murcia Alta Velocidad. Hace sólo unos días, la vicealcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno, Rebeca Pérez, recordó que el Ayuntamiento lleva varios meses pidiendo esta convocatoria con el fin de desbloquear los pliegos de condiciones del Proyecto de Urbanización de los tramos de Santiago El Mayor y Senda de Los Garres, correspondientes a la Fase 0, así como del concurso de ideas para la gran plaza que se ubicará frente a la nueva Estación de El Carmen.

El propio alcalde de Murcia, José Ballesta, ha solicitado en varias ocasiones la convocatoria del Consejo de Administración de Murcia Alta Velocidad, en el que están representados Adif, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia, sin que hasta ahora se haya producido dicha convocatoria.

Esta Redacción ha tratado en innumerables ocasiones y por distintas vías de contactar, sin suerte, con el Ministerio de Transportes para recabar información sobre sus planes con el tranvía de Murcia.

Un silencio que se extiende a todo

El imperturbable y lesivo silencio del Gobierno de Pedro Sánchez ante las demandas del Ayuntamiento toca todos los ámbitos. Fuentes municipales recuerdan que el pasado mes de enero se remitió una carta, en la que además de la extensión del tranvía o la necesaria convocatoria del consejo de Murcia Alta Velocidad, se instaba a mejorar la línea de cercanías con Alicante, que es, además, una de las más utilizadas del país, y la conexión de alta velocidad con Lorca, Almería y Cartagena, lo que permitirá recuperar los trenes con Lorca y Águilas y el uso del corredor de Cieza y Hellín. Otros asuntos para los que se requería una respuesta eran el Corredor Mediterráneo, la ZAL de Murcia o la prolongación del Euromed en nuestra ciudad, proyectos que acumulan años de retraso.

También se remitió al Ministerio el acuerdo de los alcaldes de los municipios por los que discurre la línea de ferrocarril entre Cartagena y Albacete, denominado «Conexión Sureste» en el que pedían la reapertura y modernización de la línea histórica, pero tampoco hubo respuesta.

Además, los alcaldes de Murcia y Cartagena reivindicaron en la ciudad portuaria la puesta en marcha de una línea de cercanías entre ambas ciudades, dado el flujo entre las mismas. Los intentos para tratar este asunto con la Administración se encontraron con el mismo muro de indiferencia.

El estancamiento de los arcos norte y noroeste, así como el tercer carril de la A7 para descongestionar la Ronda Oeste son otras cuestiones por las que pregunta el Consistorio sin encontrar eco. Tampoco las peticiones vinculadas con la necesidad de completar el cinturón de autovías de Murcia, con el que cuentan todas las grandes ciudades, a través de la finalización de las del Reguerón (MU-30) y Santomera-San Javier (RM-1), han sido atendidas.