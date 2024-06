El Casino de Murcia, protagonista del cupón de la ONCE

El Real Casino de Murcia será la imagen del cupón de la ONCE del jueves, 13 de junio. Juan Carlos Morejón de Girón, delegado de la ONCE en la Región; Miriam Pérez Albaladejo, directora general de Personas con Discapacidad de la CARM; Juan Antonio Megías, presidente del Casino, y Teresa Lajarín Ortega, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Murcia, presentaron este lunes este cupón acompañado de representes de la ONCE y de la junta directiva del Real Casino de Murcia.

Así, con la venta de los cinco millones de cupones, se dará a conocer este emblemático edificio.

El Real Casino de Murcia , situado en la calle Trapería, comenzó a construirse en 1847. Es una mezcla de las distintas corrientes artísticas que coexistieron en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX en España. Fue declarado monumento histórico-artístico nacional en 1983, siendo por ello bien de interés cultural, con la categoría de monumento.

El edificio es la sede de la institución social del mismo nombre, que funciona como club privado, aunque la planta baja monumental está abierta a visitas y a la celebración de actividades culturales. Es el edificio civil más visitado de la Región de Murcia.

Tras una fase de decadencia, la Sociedad del Real Casino de Murcia se revitalizó, y el edificio fue restaurado en su integridad entre los años 2006 y 2009. Se recuperaron numerosos espacios y se dotó al edificio de los servicios más avanzados, al tiempo que se eliminaron barreras arquitectónicas o se salvaron mediante elementos mecánicos.

Su fachada es de estilo ecléctico con influencias modernistas e historicistas. Dentro destaca el Patio Árabe, con una espectacular decoración de estilo Neonazarí, que requirió más de 20 000 láminas de pan de oro. La bóveda de cristal que cubre el patio es la parte más alta del edificio.

Otra dependencia importante es la biblioteca, en la que destaca su tribuna superior de maderas talladas, sustentada por ménsulas de fundición que representan flamencos.

El Salón de Baile es la dependencia más conocida. Es de estilo Neobarroco, decorado con valiosas pinturas que lo embellecen. Muestra cuatro medallones que representan a los hijos ilustres de Murcia: Romea, Salzillo, Floridablanca y Villacís.

El cupón de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.