San José de la Vega se desespera con los vertederos ilegales

La proliferación de vertederos ilegales por el incivismo de empresas y particulares sigue ahí, a pesar de las denuncias vecinales, las campañas de concienciación o el trabajo de colectivos naturalistas y ecologistas, que ya están perdiendo la paciencia, por lo infractores y por la lentitud con la que reaccionan las administraciones públicas. Todas ellas, (Ayuntamiento, Comunidad y Gobierno de España), son titulares de algunos de los terrenos sepultados por toneladas de residuos.

A lo largo y ancho de la geografía murciana puede observarse este fenómeno, sobre todo en zonas poco frecuentadas y de fácil acceso con vehículo, junto a carriles y caminos vecinales, antiguas vías de tren, solares abandonados a pie de carretera, en zonas de huerta o en sotos de cursos fluviales. A pesar de la magnitud del problema y tal y como confirmó en su día el anterior equipo de Gobierno, el Consistorio murciano ni siquiera tiene un censo con los vertederos activos. Los únicos registros que existen parten de colectivos como Ecologistas en Acción, que han detectado vertederos en los sotos del río Segura en Torreagüera, Alquerías, y también en Beniaján, todos ellos competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Las parcelas de los convenios fallidos de la zona norte tampoco se libran de estas acumulaciones en las que se pueden encontrar basura doméstica, restos vegetales, muebles, restos orgánicos, animales muertos y sobre todo restos de obra, toneladas de escombros con materiales tóxicos, que a veces incluso depositan camiones con el logo de la constructora bien visible.

Desde Ecologistas en Acción añaden otros en la carretera de Barqueros, en La Ñora, o en Javalí Viejo... «En general no son residuos sólidos urbanos sino escombros, enseres, colchones, muebles, ruedas, uralitas, todas esas cosas de las que es ‘difícil’ desprenderse», señala Rubén Vives, portavoz de Ecologistas en Acción en Murcia, que destaca que estas acciones suelen partir de particulares y no de empresas. «El problema está sobre todo en el escombro y cuando se hacen limpiezas de bajos, talleres, almacenes; todo lo que recogen lo amontonan en un remolque y buscan un lugar por el que no pase nadie», lamenta.

En los últimos días varios vecinos de San José de la Vega se han puesto en contacto con La Opinión para denunciar que la zona de huerta de esta pedanía, junto a la mota del Reguerón, casi parece «una ciudad destruida por la guerra». En concreto, en el Camino de Los Nogueras, la dimensión de un macrovertedero ha alcanzado ya proporciones descomunales, cerca de 10.000 metros cuadrados en los que se puede encontrar de todo: desde grandes muebles hasta televisores, azulejos, ladrillos tablones de madera o envases de plástico. Allí los escombros de obra han formado imponentes montículos. Algunos de los vecinos señala a esta Redacción que llevan más de un año contactando con diferentes administraciones públicas para buscar una solución.

Según fuentes municipales, los terrenos donde se ubica esta escombrera son propiedad de Demarcación de Carreteras, a la que ya se le requirió por la vía de urgencia su limpieza.

Tras la consulta realizada por esta Redacción, el Ayuntamiento envió ayer a la zona una inspección y asegura que procederá en los próximos días a remitir a esta entidad estatal otro requerimiento para que actúe lo antes posible.

Por su parte, los vecinos lamentan que cada día lleguen «más y más camiones, cargados con uralita (material compuesto por cemento y fibras de amianto), muebles y de todo», señala Juan Carlos Molina, uno de los vecinos, que destaca que hay otros dos vertederos formándose, «a unos 300 metros del grande, y con viviendas al alrededor». Estas parcelas, asegura, son propiedad de la CHS. «Estuve hablando con ellos y enviaron a alguien, que estuvo un rato, se fue y no hizo nada», lamenta indignado Juan Carlos, que también reprocha a la entidad estatal que abriera hace un tiempo un pozo de sequía de 400 metros de profundidad «y nos hiciera una zona verde de 1.000 metros cuadrados, que ahora está completamente abandonada; nos están sacando el agua al pueblo y el jardín lo dejaron morir», sentencia. «La zona de huerta de San José de las Vega es un desastre, con esos tres puntos pegados, los dos vertederos y el jardín perdido», añade este vecino.

Por su parte, el presidente de la Junta Vecinal, Antonio José Sáez, señala que hace unos meses se contactó con la CHS para que se hiciese cargo de los vertederos y que hace escasos días recibieron contestación. «Estamos luchando contra ese tipo vertidos, desde la Junta Municipal se ha hecho requerimiento a la administración pública estatal para que procedan a su retirada», insiste Sáez. En cuanto a las medidas para que esta situación no se reproduzca informa que ya hay sobre mesa varios proyectos para «iluminar bien» estos caminos y colocar un vallado para dificultar su acceso. Además, también se baraja la colocación de cartelería para recordar que estas acciones son sancionables y dónde se encuentran los puntos limpios más cercanos.

Una de las soluciones que propone Ecologistas en Acción es aumentar el número de instalaciones municipales para depositar los residuos. «Faltan puntos limpios, que el municipio sea tan grande y disperso no ayuda, pero, reconoce, quien lo hace es por dejadez y lo seguirá haciendo, porque incluso tenemos un servicio de recogida», recuerda Rubén Vives, que también reprocha que las administraciones públicas se echen las culpas unas a otras. Asegura que es incomprensible que el Ayuntamiento no disponga de un listado con los vertederos ilegales activos. «Esa información la tiene la Policía Local que tiene una patrulla ecológica, sólo hace falta voluntad para hacer un censo, hacer visitas regulares, y hacer los requerimientos oportunos a otras administraciones cuando sea necesario, hacer seguimiento y en los puntos negros, donde hay haya más tendencia, colocar cartelería con información sobre los puntos limpios y los teléfonos de contacto.