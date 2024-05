Luis Puelles: "La mente es un rizo lógico por el cual nos damos cuenta de nuestra presencia en el universo"

El pasado mes de abril fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández. ¿Cómo recibe este importante reconocimiento?

Este nombramiento se produce a instancias de investigadores del Instituto de Neurociencias de Alicante, y lo recibo por tanto como un halagador reconocimiento por todo lo que he hecho en Neurociencia durante una carrera que empezó en en año 1970. La mayor parte de mi trabajo es fundamental (no aplicado) y se ha centrado en investigar el modelo de la compleja estructura cerebral basado en los mecanismos de desarrollo estudiados topológicamente y utilizando modernos métodos moleculares en lugar de la vieja disección anatómica. Los mapas cerebrales descubiertos tienen una estructura básica común en todos los vertebrados, y por tanto ayudan a la comparación evolutiva de los cerebros.

Durante más de treinta años ha sido catedrático de Neuroanatomía en la Universidad de Murcia. ¿Cómo recuerda esta etapa profesional, qué destacaría de ella?

Yo utilicé mi cátedra para dar a los alumnos una visión científica, en movimiento, de la Neuroanatomía. Les hice notar mi entusiasmo por los datos e ideas nuevas. No dudé en discutir cuestiones aún no resueltas. No es lo más corriente, ya que los anatómicos tienden a quedarse en lo que dijeron los maestros de siglos atrás. Generalmente, disfruté con mis clases y la posibilidad de despertar la curiosidad y apertura de mente en los alumnos. Todos los años había un buen número que reaccionaban a mi estímulo (los examinaba oralmente a final de curso).

¿Cuál es su relación actual con la UMU?

Soy profesor emérito honorario de la UMU, lo que implica que sigo en contacto, apoyado por el Vicerrectorado de Investigación y el Rector. Cuento aún con mi despacho y mis libros en el IMIB, donde sigo como investigador y colaboro con mis antiguos colaboradores, con los que sigo publicando. Últimamente he rebasado las 300 publicaciones y estoy listado en base a las citaciones de mis trabajos en el octavo puesto de los neurocientíficos españoles y el 1017 a nivel mundial. Me siento orgulloso de esto, porque yo soy un modesto anatómico mientras los demás de la lista suelen ser biólogos moleculares, genéticos, farmacólogos y fisiólogos. Es una especie de pica en Flandes, teniendo en cuenta que soy autodidacta.

¿Cuánto hemos podido avanzar en el estudio del desarrollo del cerebro, desde etapas embrionarias hasta la edad adulta, en estas últimas décadas?

La neuroembriología ha avanzado considerablemente en la nueva era molecular, que empezó en los años 80. Ello ha permitido un enfoque causal basado en los genes (averiguar por qué efectos moleculares pasan ciertas cosas), y se ha desarrollado enormemente la teoría neuronal. Esto implica entender los procesos de desarrollo en términos de tipos de células, que con el tiempo se van haciendo diferentes y capaces de funciones nuevas. En una de mis últimas publicaciones intento mostrar con mi modelo cómo es posible que en el cerebro adulto haya unos 5.300 tipos diferentes de neuronas, cada tipo en un sitio particular. Este nivel de diversificación y sofisticación neuronal nunca se había sospechado antes.

También ha mostrado interés en aspectos como la neurofilosofía. ¿Qué le llamó la atención de esta?

Yo me interesé en estos temas ya como adolescente, y fue lo que me impulsó a estudiar medicina en vez de matemáticas o física. Me llamaba la atención la facilidad con la que cambiaban los amoríos adolescentes entre compañeros y compañeras del colegio. Me empecé a preguntar qué pasaba en nuestras mentes y qué teorías había al respecto. Pensé que necesitaba ser psicólogo, pero ya en la carrera vi que los psicólogos de la época no sabían mucho del cerebro, y por eso acabé de neuroanatómico y neuroembriólogo, sin perder un ápice de mi interés por la mente. Sigo devorando todos los libros que van saliendo sobre ese tema, y a veces he podido discutir personalmente con algunos de los filósofos de la mente importantes, como John Eccles o Mario Bunge, un auténtico lujo.

La mente es el fenómeno esencial, un rizo lógico mediante el cual nos damos cuenta de nuestra presencia en el universo. Las emociones y la conducta vienen después. No creo que las piedras o las montañas sepan que están aquí, y menos que sepan sobre el universo. Hace falta la evolución de la vida, las neuronas y el cerebro. Yo creo que la mente es una forma altamente evolucionada, sutil e hipercompleja de la materia y la energía. O sea, soy materialista evolucionista. Dadas las apropiadas circunstancias físicas, el universo produce mentes. Es cuestión de tiempo, y el universo tiene todo el tiempo posible.

Porque la curiosidad ha sido una constante durante toda su vida, ¿no?

Parece que sí. De niño exploré los libros de mi padre, y más tarde todo lo que he pillado o pude pagar. Según leo cosas, se me van encendiendo luces rojas en torno a datos, ideas u observaciones que me llaman la atención, porque me parece que mirar aquello con más atención -investigar- puede ser interesante. A veces, esas luces rojas siguen ahí durante años o se vuelven a encender, pero les meto mano en cuanto se ponen a tiro.

¿Siente que le quede algo por aportar al ámbito de la investigación tras una carrera tan prolífica?

Por supuesto, la ciencia nunca se acaba. Mientras yo pueda seguir leyendo, pensando y teniendo nuevas ideas, habrá cosas pequeñas o grandes que hacer. Es para mi propio disfrute, aunque algunas de ellas al parecer les interesan también a algunos colegas. Yo me alegro si algo mío es socialmente útil, aunque puede que sea al pasar los años, quizá tras mi muerte. Yo he discutido mucho mentalmente con antecesores muertos (una forma de sobrevivir en el mundo de las ideas). Además están comenzando a salir algunas aplicaciones prácticas de mis estudios en medicinal, por ejemplo, en el campo de las malformaciones arteriovenosas en el cerebro, que cursan con hemorragias peligrosas y que hoy en día se operan. También mis mapas moleculares del cerebro ayudan a los radiólogos intervencionistas que tratan estos problemas.