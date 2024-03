La Procesión del Ángel recuerda a Murcia que "el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él"

Lo contó San Mateo para la posteridad: "En aquel tiempo, le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: 'Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él'. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos".

Desde primera hora de la mañana de este sábado, infantes con túnicas ora rojas, ora verdes, ora moradas, tomaban las calles, acompañados de sus progenitores y rumbo a su procesión. La suya, la hecha a medida. "Las tradiciones hay que vivirlas desde niños", tiene claro el alcalde de Murcia, José Ballesta, que celebra que "la Procesión del Ángel transmite a los más pequeños la esencia de la Semana Santa murciana". De esta manera, "más de 3.000 escolares han protagonizado este desfile que ha llenado de color las calles de Murcia", detalló el regidor en sus redes sociales.

Sacaron tambores, pasos (había hasta una mini Dolorosa) y se vieron niñas vestidas de manolas con mantilla, como otros años. El regidor presenció el cortejo en Belluga, escoltado por sus concejales Jesús Pacheco y Diego Avilés. "Procesión, a la calle", ordenó Ballesta. Y comenzaron a desfilar, con devoción y solemnidad, los más pequeños de la casa. Que son, a su vez, los más grandes nazarenos de corazón.

Becas y corona de espinas

Y salieron en el cortejo ángeles de verdad, con alas, con sonrisa y sin ningún tipo de maldad en el corazón. Algunos escolares desfilaron luciendo en el pecho las becas de sus colegios (como el San Vicente de Paúl o el Ana María Matute) y ninguno se cubrió la cara con el capuz. Por supuesto, repartieron caramelos. Algunos los llevaban en cestas en vez de en el 'buche'.

Sobre un cojín color magenta, una niña portaba una corona de espinas a semejanza de la que torturó a Jesucristo en las sienes en el transcurso de su Pasión, voluntariamente aceptada, como se recuerda en la Eucaristía.

El viernes que viene, 22 de marzo, Viernes de Dolores, primera procesión. De adultos y de niños, la del Santísimo Cristo del Amparo y el Cristo de los Toreros, que partirá del templo de San Nicolás por la tarde, para teñir de azul las principales arterias de la capital de la Región.