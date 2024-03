Los taxistas de Murcia encargarán un estudio para subir las tarifas en 2025

El sector del taxi en Murcia tiene muchas cuentas pendientes con el Ayuntamiento de Murcia. La principal tiene que ver con la actualización de las tarifas, que, salvo la tímida subida del año 2022 de un 0,8 por ciento (debido a la pandemia se consideró que no era el momento más oportuno para una subida mayor), no han sufrido cambios desde el año 2014.

En este momento la tarifa general diurna se encuentra en los 2,45 euros para la bajada de bandera y de 1,05 euros por kilómetro recorrido en ciudad y 0,6 en carretera, mientras que las horas de parada se cobran a 20,09 euros. En cuanto a la tarifa de noches, fines de semana y festivos, la bajada está en 3,05 euros, kilómetro recorrido en ciudad 1,31 euros y 0,71 en carretera. Las horas de parada cuestan por la noche 25,34 euros.

Esta estructura convierte a Murcia, pese a la fama de tener el taxi más caro del país, en la décima quinta ciudad de España con las tarifas más altas, según un estudio comparativo realizado por Facua en el año 2022.

Según el presidente de la asociación Radio Taxi Murcia, Fabio García, la intención es que la actualización de las tarifas sobre todo incida en la nocturna, porque se encuentra «totalmente desfasada».

Todavía no se puede aventurar cuándo subirá el taxi en Murcia ya que los taxistas no impondrán al Ayuntamiento una propuesta, sino que encargarán un estudio económico al Colegio de Economistas de la Región de Murcia y será esta entidad la que recomiende cuál será la estructura tarifaria más razonable. En cualquier caso, García no cree que el cliente final vaya a notar demasiado la actualización. «Hay que mirar por el cliente que es el que nos da de comer y será una subida moderada, algo que apenas notará el usuario, pero que en 10 carreras sí notaremos nosotros».

Un taxi de gran capacidad circula por el centro de Murcia. / Juan Carlos Caval

Eso sí, la tarifa nocturna experimentará un incremento notable. «La noche está cada vez más caótica y peligrosa, por lo que la subida de las tarifas debe servir de incentivo económico para que el taxista trabaje de noche; le tiene que merecer la pena», sostiene el presidente de Radio Taxi Murcia, que insiste en que la calidad del servicio nocturno, donde los impagos son más frecuentes, ha bajado mucho».

Los taxistas de Murcia esperan contar con el apoyo de los grupos políticos que conforman la Corporación municipal, PP, PSOE, y Vox. Cuando tengan el visto bueno de las tres formaciones encargarán el estudio económico, que correrá de sus bolsillos. Una vez que se tenga la propuesta de régimen tarifario esta tendrá que pasar por la Comisión de Precios de la Comunidad. No será por tanto un proceso sencillo, por lo que el sector cree que la subida se aplicará dentro de poco más de un año.

Otras cuentas pendientes que tiene el sector del taxi en la capital están relacionadas con la recuperación de las ayudas y subvenciones, algo que ayer le reprochó el Grupo Socialista al Ejecutivo popular. Por un lado están estás las subvenciones al sobrecoste de la explotación (hasta 4.000 euros) y a la adaptación de los eurotaxis (hasta 6.000 euros), que, tal y como ya informó La Opinión, se empezarán a pagar en el mes de junio, tras llegar el Gobierno local a un acuerdo con los taxistas.

Y también están las ayudas, de fondos europeos y gestionadas por los ayuntamientos, por la adquisición de un nuevo vehículo híbrido o eléctrico. Hubo convocatorias en años anteriores pero de las de 2023 y 2024 no se sabe nada, cuando hay cerca de 55 taxistas que han adquirido en esos años un coche con estas características.