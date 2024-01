El PSOE de Murcia denunció ayer que el equipo de Gobierno del PP va camino de perder los 32 millones que se comprometió, a través de un protocolo firmado con el Consistorio, a aportar el Ministerio de Transportes para la ampliación del tranvía de Murcia hasta el barrio del Carmen. Según la concejala Carmen Fructuoso, este acuerdo caduca el próximo 3 de abril y establecía que el Ayuntamiento de Murcia tenía que elaborar el proyecto.

Sin embargo, según Fructuoso, el Partido Popular «ni siquiera ha elaborado un borrador, ni se ha puesto en contacto con el Ministerio de Transportes; quedan apenas dos meses para que venza el plazo del protocolo y no sabemos nada; nos preguntamos si es que esta elaboración del proyecto la tiene que hacer también Pedro Sánchez». Según la concejala socialista, el Partido Popular «nunca ha creído en el tranvía, ya que en 2017 presentó una memoria para conseguir fondos Feder, en los que aseguraban que pretendían sustituir una futura ampliación del tranvía por carriles BTR».

La respuesta desde el Gobierno de José Ballesta no tardó en llegar. Según el edil de Movilidad, José Francisco Muñoz, el proyecto de ampliación de la Línea 1 del tranvía «ya existía» y requería de «una mera actualización», pero la ejecución de las obras de movilidad que promovió el Gobierno socialista en el anterior mandato «inhabilitaron» la posibilidad de ampliar el tranvía en los términos en los que estaba previsto. «No me vale que inhabilites el proyecto, no desarrolles el nuevo y ahora pretendan que seamos nosotros los que tengamos que correr, otra vez, para resolver los desmanes del Gobierno del PSOE».

En cualquier caso, Muñoz aseguró que ya se está trabando en la adaptación del proyecto para hacerlo ejecutable, y confía que ese dinero comprometido en el protocolo no se pierda.