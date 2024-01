Servicios de emergencia han rescatado, atendido y trasladado al hospital a tres personas que han resultado heridas al colisionar frontalmente dos turismos en la pedanía murciana de Los Ramos, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El 1-1-2 recibía llamadas informando del accidente a las 9.29 horas. Los llamantes señalaban que el choque había tenido lugar en la Vereda de las Palmeras, junto al Camino del Reguerón, en la referida pedanía e indicaban que en uno de los vehículos había personas que no podían salir.

Al lugar acudieron patrullas de la Policía Local, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Los bomberos rescataron a las dos ocupantes de uno de los dos turismos implicados, mientras que los sanitarios del 061 atendieron a tres personas (dos mujeres de 72 años y de edad no precisada y un hombre de 31 años), que fueron trasladadas en ambulancia no asistencial y por medios propios al hospital Reina Sofía de Murcia. Aparentemente, no tenían heridas de gravedad, según las mismas fuentes.