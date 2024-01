Cuando parecía que la situación empezaba a mejorar, Murcia vuelve a superar los límites diarios de contaminación. La estación de San Basilio ha registrado una media diaria de 52,17 microgramos por metro cúbico (µg/m3) de PM10 cuando el tope está en 50 µg/m3. Por el momento, el Ayuntamiento de Murcia no ha establecido el nivel 1 del protocolo de contaminación, que debe activarse cuando el límite diario se supera "de media natural diaria durante 1 día y con pronóstico de superación del valor límite diario". Durante la mañana de este jueves, el pico ha alcanzado los 71,44 µg/m3. La media de PM2,5 fue de 22,94 µg/m3.

La ciudad, seguida por el resto de la Región, ha vivido estas navidades un episodio de contaminación en el que se llegó a activar el máximo nivel de protocolo en la capital. Para hacerse una idea de la situación, el día 28 de diciembre la media diaria registrarse en la estación de San Basilio fue de 96,71 µg/m3. La media de PM2,5 fue de 57,8 µg/m3.

Efectos en la salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya que la media diaria no debe superar los 45 µg/m3 de PM10 y los 15μg/m3 de media anual. De las PM 2,5 (sobre las que España no ha establecido un límite) la media diaria no debe superar los 15μg/m3 y la anual los 5μg/m3.

La propia Consejería de Salud advierte que las partículas contaminantes producen "serios problemas de calidad del aire". Los números de 2,5 y 10 se refieren a su tamaño y pueden estar compuestas por todo tipo de elementos, como amoniaco. "Las PM afectan a más personas que cualquier otro contaminante", señala el área. Aseguran que la exposición crónica a las partículas aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como de cáncer de pulmón y tiene efectos en la salud sea la exposición larga o corta.

Durante estas semanas de niveles altos de contaminación, numerosas voces han pedido medidas contundentes por parte de la Administración. StopQuemas ha pedido que se acaben con las quemas y desde Ecologistas en Acción aseguran incluso que hay que una reformar el Protocolo Anticontaminación de la ciudad de Murcia para incluir su activación cuando se superen los valores limite diarios establecidos por la OMS. El Ayuntamiento aprobó hace meses la modificación del protocolo para incluir las PM2,5, pues hasta ahora solo están contempladas las PM10 tanto a nivel municipal como autonómico. Sin embargo, aún no se ha hecho efectiva el cambio.