Durante el encuentro navideño con los representantes de las organizaciones que integran la patronal regional de hostelería, el presidente de HoyTú, Jesús Jiménez, se ha quejado de los problemas que está generando en la ciudad de Murcia la falta de taxis, lo que da lugar a "largas colas de clientes ante los establecimientos" durante los fines de semana.

Ha explicado que las dificultades para desplazarse al centro de Murcia y los tiempos de espera necesarios para conseguir un taxi está provocando «un 20% de las cancelaciones de las reservas en los establecimientos».

Jiménez ha advertido que la ciudad ha incrementado el problema que ya tuvo el año pasado con los taxis, porque "hay una demanda muy fuerte" que no está cubierta por el sector de este tipo de transporte público.

A su parecer, el Ayuntamiento de Murcia "tiene que tomar ya cartas en el asunto". Ha reconocido que "está muy bien" que una de las medidas en el Plan de Movilidad sea fomentar el uso del taxi pero ha lamentado que "no podemos fomentar algo que no hay".

Ha admitido que es un problema "complicado" porque es un sector que tiene "puntas de demanda" pero "no podemos tener un mes de diciembre sin taxis los viernes por la noche, los sábados por la noche y los domingos". Asimismo, ha lamentado que no es posible que no haya taxis en Nochebuena y Nochevieja.

Por ello, ha instado a darle una solución, afrontando la situación para evitar que dañe al turismo de la ciudad. Y ha recordado que la ciudad de Murcia ha duplicado su tamaño en los últimos 20 años y "seguimos teniendo las mismas 308 licencias en esos 20 años".

Jesús Jiménez también ha criticado que no se permita a los bares poner música en Nochebuena y Nochevieja en la capital, a pesar de que cada vez es mayor la clientela que sale de "tardeo".