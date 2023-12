El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Enrique Lorca, ha desvelado este lunes, durante la sesión plenaria, que el Ayuntamiento será condenado a pagar más de 8 millones de euros por el parking del Edificio Abenarabi. “La sentencia está al caer”, ha señalado el que fuera edil de Gestión Económica durante el mandato anterior. Según recordó Lorca, este parking subterráneo fue adjudicado por el PP en el año 2010, “y nunca entró funcionamiento por completo porque esa instalación contaba desde el primer momento con importantes deficiencias, pese a lo cual fue recepcionada por el Consistorio de la capital; algo que da para escribir un libro sobre mala gestión”.

El concejal socialista hacía esta advertencia durante el debate que se generó a cuenta de la aprobación de la concertación del llamado préstamo de legislatura por un importe de 21,5 millones de euros para enjugar el remanente negativo de tesorería que acumula 32 millones de euros.

Esta operación fue aprobada y contó con el favor de PP y PSOE y con el voto en contra de Vox. Tal y como ya informó La Opinión, el Ayuntamiento decidió en su día pedir al Ministerio autorización para concertar esta operación de endeudamiento a largo plazo, algo que viene amparado por el artículo 193 de la Ley de Haciendas Locales. En principio se pidió un préstamo de 32 millones de euros. Sin embargo, la complicada situación económica del Ayuntamiento ha limitado la cifra tope para endeudarse en 21,5 millones.

El edil de Vox, José Mariano Orenes, ha advertido de que con esta operación "queda en el aire de forma totalmente irregular un agujero" de casi 12 millones de euros que deberían haberse cubierto en el presupuesto de 2023, y se ha preguntado cómo se cubrirá esa cantidad en las cuentas de 2024, en las que la intervención municipal ya ha anticipado que el remanente negativo alcanzará los 40 millones de euros.

Orenes ha reclamado conocer cómo se financiará esa cantidad y ha lamentado que hasta el momento la única medida planteada ha sido la subida de impuestos mientras se mantiene el "despilfarro".

Por su parte, el concejal de Hacienda, José Francisco Muñoz, ha defendido que el crédito suscrito ha sido el autorizado por el Ministerio de Hacienda, al tiempo que ha insistido en que se han adoptado medidas para recuperar el equilibrio, reflejadas en las nuevas ordenanzas fiscales y en la "racionalización del gasto".

Sobre estas últimas, ha apuntado que de cara al presupuesto de 2024 se está estudiando cómo equilibra dos grandes partidas, la de gastos de personal, que ha subido en 40 millones de euros en dos años, y la de los grandes contratos, que ascienden a unos 200 millones de euros comprometiendo todo el gasto municipal anual.

Para el portavoz socialista, Enrique Lorca, el Gobierno local debe explica cómo aprobará un presupuesto para 2024 con un superávit de 10,5 millones de euros como se ha comprometido, ya que no se podrá hacer solo con subidas de impuestos, y ha exigido que se reclame a la Comunidad los cerca de 50 millones de euros que cada año paga el Ayuntamiento en competencias impropias.

Lorca ha lamentado además que, con esta operación de endeudamiento, el Ministerio ha establecido que el Ayuntamiento no podrá acudir a más crédito, por lo que no se podrá llevar a cabo la operación prevista por valor de 11 millones de euros para financiar las inversiones del presupuesto de 2023. Las grandes perjudicadas, ha lamentado, serán las juntas municipales, que perderán unos 6 millones de euros en inversiones, al tiempo que no se podrán financiar obras de mejoras en carreteras, colegios, la nueva sede de Protección Civil o de Policía Local, ha lamentado.