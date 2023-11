Alrededor de 140 escolares de Murcia participaron este jueves en el Pleno Infantil celebrado en el Ayuntamiento de Murcia con motivo de la conmemoración de la Declaración de los Derechos de los Niños, aprobada por Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959. Alumnos de 5º y 6º de Primaria de distintos centros educativos del municipio de Murcia se convirtieron por un día en concejales de la Corporación Municipal.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, recibió a los menores de los colegios Pintor Pedro Cano (El Palmar), Cuatro Naranjos Murcia Active School (Murcia), Nuestra Señora de la Fuensanta (Beniaján) y Ramón Gaya (Puente Tocinos), que protagonizaron esta peculiar sesión plenaria. Cuatro de los alumnos (uno de cada centro escolar) ejercieron como alcalde y concejales, y reivindicaron la necesidad de que la voz de los niños sea escuchada por los responsables públicos a través de la lectura de un manifiesto que han elaborado en los centros educativos.

Además de los respresentantes de cada centro, otros alumnos y alumnas intervinieron para trasladar sus peticiones al alcalde de Murcia y al resto de la corporación. Los mensajes de los pequeños en torno al respeto a la diversidad y al acoso dejaron testimonios desgarradores.

Uno de los niños que intervinieron para pedir al Ayuntamiento medidas contra el bullying lloraba desconsoladamente contando los insultos que sufría: "Mi padre es de República Dominicana y me tiran aviones de papel diciendo 'tonto, moros fuera', y me tiran navajas de las chuchillas estas para depilarse". "Me parece una barbaridad", lamentó el menor entre lágrimas, provocando aplausos de apoyo por parte de los asistentes.

Otro de los niños afrodescendientes narró que "no es nada fácil por mi color de piel. Algunos me dicen Black Panther y más cosas, otros me insultan".

🔴Estremecedor testimonio: 2 niños murcianos afrodescendientes denuncian #racismo e #islamofobia en el cole:

1º) De padre dominicano llora sin consuelo porque le dicen "moros fuera".

2º) Le llaman "black panther".

Pasó ayer en el pleno infantil de #Murcia

Audio de @SER_Murcia pic.twitter.com/YS5FjK3VGb — Islam en Murcia (@islamenmurcia) 17 de noviembre de 2023

El alcalde Ballesta, que iba respondiendo a las cuestiones de los escolares, se dirigió a uno de los niños que denunció sufrir racismo: "Vamos a hacer todo lo posible para que eso no suceda nunca más. Estamos contigo, mucho ánimo".

Las obras, la movilidad o el uso de la bicicleta y el monopatín fueron otros de los temas planteados por los pequeños.

Semana de los Derechos de la Infancia

Este Pleno Infantil es una actividad que cada año realiza el Ayuntamiento de Murcia con motivo de la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 noviembre de 1959, y la Convención sobre los Derechos de Niños y Niñas, aprobada el 20 de noviembre de 1989.

En este marco, Murcia celebra la Semana de los Derechos de la Infancia que se centra en el "derecho a no discriminación" recogido en la Constitución Española, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la propia Convención de los Niños.