La comisión informativa del Ayuntamiento de Murcia dirigida a conocer los hechos y circunstancias administrativas del incendio que acabó con la vida de 13 personas el pasado 1 de octubre en la zona de ocio de Atalayas se reunirá por primera vez, tras su reciente constitución, la próxima semana.

Así lo ha dado a conocer este viernes en una rueda de prensa la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, quien ha avanzado que, junto a ella, formarán parte de este órgano, por parte del PP, los concejales de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz; de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro; y de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres. Por su parte, el PSOE ha designado como miembros de la comisión informativa al portavoz del Grupo Municipal, Enrique Lorca, y al edil Ginés Ruiz Maciá, mientras que Vox, que ya ha anunciado que no participará en este mesa, no ha aportado ningún nombre. En relación a la postura de este último partido, Pérez ha indicado que desde el Consistorio entienden que "no acudirá" ningún concejal, si bien ha señalado que se le volverá a requerir su asistencia.

La creación de la comisión informativa del Ayuntamiento de Murcia para conocer las circunstancias administrativas del incendio fue aprobada en la sesión plenaria del pasado mes de octubre, al dar luz verde a dos mociones de PP y PSOE en ese sentido.

Vox también presentó una iniciativa para la constitución de una comisión especial de Pleno, que fue rechazada con el voto en contra de PP y la abstención de PSOE. El portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Luis Gestoso, consideró que las iniciativas aprobadas constituían "un paripé sin luz ni taquígrafos para esconder las gravísimas responsabilidades políticas".

Respeto al proceso judicial

Preguntada sobre el rechazo de la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Murcia a la personación del Ayuntamiento de Murcia en el proceso judicial que investiga el suceso, Pérez ha informado de que los Servicios Jurídicos del consistorio están preparando una información al respecto que se difundirá "en breve". Tampoco valoró la decisión de la juez de no abrir una pieza separada contra el Ayuntamiento.

Asimismo, ha expresado el "máximo respeto" y "colaboración" del Ayuntamiento en el proceso, y ha destacado que las instancias municipales han actuado desde el principio "con la máxima diligencia, aportando toda la documentación que se nos ha requerido, ya sea a la magistrada titular como del resto de compañeros de la Corporación". "Seguimos implicados en solucionar administrativamente esos protocolos de mejora de los mecanismos por parte del Ayuntamiento de Murcia y mostramos, como no puede ser de otra manera, la máxima colaboración con el proceso judicial", ha añadido la vicealcaldesa.