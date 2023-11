Simpatizantes de Vox convirtieron este mediodía la calle Princesa en el epicentro del descontento contra el pacto de gobierno entre PSOE y Junts. Después de la concentración del PP en la plaza Belluga, muchos de sus asistentes acudieron a la sede del PSRM con sus banderas y carteles.

Aunque no tan multitudinaria como la del PP, fue más estruendosa. La juventud del partido estuvo animando la manifestación en todo momento con un megáfono del cual salían consignas como "Que te vote Txapote"; "Pedro Sánchez, Hijo de puta"; "No es una sede, es un puticlub"; "Felipe, masón, defiende tu nación"; España es 1, no 51; "Comunistas al paredón, con los musulmanes no tenéis cojones"; etc.

Si bien no hubo incidentes, cuando un desconocido tiró varios petardos, presuntamente, desde el edificio donde se encuentra la sede de CCOO, a pocos metros de la del PSRM, los manifestantes se acercaron a la puerta para intentar sacar al autor de aquellas detonaciones. Ante esta situación la Policía Nacional tuvo que desplegarse para protegerla.

En ese momento, los simpatizantes de Vox realizaron una sentada y los encargados de la manifestación calmaron a los asistentes haciéndoles ver que la Policía es una aliada.

"Uníos y girad vuestras armas contra el gobierno", exclamó un espontáneo. Otro habló de hacer más sentadas para que no se desinflen las protestas.

Para finalizar, se convocó in situ otra protesta de nuevo frente a la sede socialista de Murcia, en calle Princesa.