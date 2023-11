Las obras del plan de movilidad en una de las zonas más estratégicas para el tráfico de la ciudad, la plaza Circular, han concluido este jueves. Este espacio que vertebra el eje de norte a sur, por avenida Constitución, Juan Carlos I, y el eje este-oeste, desde plaza Castilla, Primero de Rivera hasta Ronda Norte, es además un enclave fundamental para la intermodalidad, ya que su perímetro aúna todos los medios de transporte: tranvía, autobuses, bicicleta, y vehículos privados. En este espacio, el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, ha anunciado que se han habilitado, tal y como solicitaron comerciantes y vecinos, nuevas plazas de carga y descarga, sobre todo frente a la antigua estación de Zaraiche (entre 8 y 10 plazas), "para facilitar el trabajo de los comercios del entorno y promover la fluidez del tráfico".

Muñoz también recordó que la emblemática plaza Circular es un punto clave para el Gobierno de José Ballesta y para su plan Estaciones, que pretende recuperar la antigua estación de Zaraíche para uso social y seguir avanzando en la rehabilitación de la Cárcel Vieja.

Además, Muñoz informó que en la avenida Canalejas ya se ha despejado todos los acopios una vez finalizadas las actuaciones de obra civil y su vía se encuentra operativa en toda su extensión.

En el entorno del barrio del Carmen está pendiente la colocación de un aglomerado especial, que simula el adoquín histórico que tuvo en su origen el firme, con el que el Ejecutivo popular quiere conservar el carácter monumental de la zona. Según fuentes municipales, estos trabajos comenzarán entre la semana del 20 al 25, por lo que será una de las últimas actuaciones de las obras de movilidad en el municipio.

Algunos cabos sueltos, según MurciaLab

Desde la plataforma MurciaLab han calificado la nueva configuración de la plaza Circular como "un hito histórico" ya que entienden que este "nodo intermodal" permitirá "hacer transbordos de forma rápida y segura entre múltiples lineas de autobuses (urbanas y metropolitanas) y entre la línea de tranvía de la ciudad". Sin embargo, advierten desde la cuenta de X (antigua Twitter) 'MovilidadMurcia', quedan algunos cabos sueltos que deben solucionarse de manera urgente. "Se debe controlar la invasión de las paradas de autobuses por parte de los vehiculos privados. Si hay coches invadiendo la parada, los autobuses no pueden llegar a sus paradas y no pueden recoger viajeros, por lo que se dificulta la subida y bajada de pasajeros e interrumpe la circulación", indican desde la plataforma. Además, sostienen que las paradas deberían señalizarse con números o letras e indicar exactamente dónde para cada línea. "Ahora mismo, los usuarios no saben en cuál de las isletas esperar a la línea que van a usar; es habitual ver a los usuarios corriendo de a una parada a otra cuando ven a su autobús llegar".

Esta plataforma ciudadana se concentrará esta tarde, a partir de las 19.00 horas, en el Puente Viejo para solicitar que este acceso al barrio del Carmen se cierre al tráfico privado y que la nueva concesión de transporte público incluya el aumento de las frecuencias, la mdoernización de la flota y la extensión de los horarios.