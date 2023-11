El Ayuntamiento de Murcia contará en 2024 con una plantilla de 25 agentes de movilidad, cuya misión principal será ordenar y dirigir el tráfico. Así lo han anunciado este lunes el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, y el edil responsable de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, que estuvieron acompañados por el comisario general de Policía Local, José María Mainar, en una rueda de prensa celebrada en el Cuartel del Infante. La creación de este cuerpo es una de las medidas que recoge el Plan de Gestión de Movilidad y Tráfico que el Ayuntamiento aplicará de forma paulatina y coordinada tras la finalización de todas las obras del plan de movilidad, prevista para el próximo 30 de noviembre.

El objetivo fundamental de los agentes de movilidad será contribuir a dotar de fluidez y seguridad al tráfico en Murcia, actuando en el encauzamiento de la circulación rodada y peatonal y en la vigilancia de los estacionamientos públicos y las intersecciones viales.

Los concejales han señalado que esta figura, que ya existe en otras grandes capitales españolas, como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza, dependerá de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias y que será la Policía Local quien forme a estos nuevos agentes, que prestarán servicio en zonas de especial afluencia, como los entornos escolares y ámbitos que soporten una gran afluencia de tráfico. Estos agentes, dentro de su labor de ordenación, regulación y control, se coordinarán con el resto de servicios municipales involucrados para optimizar el tráfico en todas las vías urbanas. De igual manera, colaborarán con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el desempeño de tareas de auxilio cuando se produzcan accidentes, manifestaciones y conflictos de índole privada que tengan una incidencia directa sobre el tráfico. Además, participarán en el control de todas aquellas actuaciones realizadas en la calle y por las que se prevea cortar la circulación en algún punto. También contribuirán a mejorar la seguridad vial e inculcarán la educación vial, prestando para ello la colaboración precisa a cuantos organismos, asociaciones, colectivos y centros los soliciten.

El edil Fulgencio Perona ha manifestado que “la incorporación de estos agentes permitirá desahogar al cuerpo de la Policía Local, permitiendo que sus integrantes dispongan de más tiempo para realizar otras labores propias de sus funciones”.

Estos agentes actuarán uniformados y debidamente identificados. Su labor ayudará a descargar las funciones que desempeña en la actualidad la Policía Local, aunque este cuerpo seguirá ejerciendo las funciones principales en materia de control y dirección del tráfico.

Podrán cursar denuncias de tráfico

Por su parte, el jefe de la Policía Local aclaró que los integrantes de este Cuerpo estarán considerados como agentes de la autoridad en materia de tráfico exclusivamente, "y tienen todas las competencias, por lo que pueden formular denuncias, que tendrán presunción de veracidad", detalló Mainar. Sin embargo, al no ser agentes de Policía Local no podrán efectuar detenciones. En cualquier caso, destacó que la función de los agentes no estará enfocada en el aspecto sancionador, sino que su labor persigue sobre todo "facilitar la movilidad". También recordó que esta figura está regulada por la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y está recogida en la Ley de Coordinación de las Policías Locales.

Por su parte, José Francisco Muñoz explicó que la intención del Ayuntamiento es que este Cuerpo forme parte de la plantilla municipal, en calidad de funcionarios, y que se haga una convocatoria pública de libre concurrencia. Sobre la provisión de estos puestos, Muñoz indicó que también se está estudiando con el área de Personal si es posible la reconversación de plazas dentro de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo). Espera el concejal que a inicios del año que viene se puede iniciar el proceso de constitución de este grupo.

Por último, destacó que el equipo de Gobierno continúa planificando y adoptando medidas que contribuyan "a poner orden en el caos generado por las obras de tráfico, logrando reducir el estrés que ha sufrido la ciudad en los últimos meses y dotando al tráfico de más fluidez. La creación de estos agentes está en consonancia con otras decisiones que hemos tomado, como multiplicar las zonas de carga y descarga y convertir el aparcamiento José Barnés en el primer disuasorio subterráneo de la historia de Murcia”, ha destacado.

Muñoz ha recordado que la puesta en marcha de estos agentes vendrá precedida del final de todas las obras, así como de la entrada en vigor de la primera ordenanza de movilidad de la historia de Murcia. La previsión es que el texto reciba el visto bueno del Pleno Municipal antes de que acabe este año 2023.

El cuarte de El Palmar, en los Presupuestos de 2024

El concejal de Seguridad Ciudadana, Fulgencio Perona, ha confirmado este lunes que el nuevo cuartel de Policía Local en El Palmar estará recogido en los Presupuestos de 2024 y que ya se está trabajando en la elaboración del proyecto. "Es un compromiso que adquirimos con la pedanía más poblada del municipio y se va a llevar a cabo", ha señalado Perona. Sobre la ubicación de este cuartel, Perona ya avanzó a esta Redacción en una entrevista que se levantará en una parcela cercana a la actual comisaría, una infraestructura obsoleta situada en un bajo de la plaza de la Constitución.

Cabe recordar que el equipo de Gobierno del PP quiere reforzar la red de cuarteles de la Policía Local de Murcia y para ello también está estudiando la apertura de uno nuevo en el centro de la ciudad y otro en la pedanía de Puente Tocinos, cuya comisaría es una de las más antiguas del municipio. En estos momentos, según Perona, el Ayuntamiento de Murcia está barajando distintas posibilidades para su emplazamiento más idóneo.