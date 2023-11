El teléfono de la sala del 092 de la Policía Local de Murcia, que está gestionado por una empresa externa, es un polvorín. Diversos son los problemas que atañen a los trabajadores que prestan el servicio, pero lo que más les quita el sueño, es la cantidad de llamadas de ciudadanos que se quedan sin atender por falta de personal y por falta de tiempo.

Tanto es así que se ha tenido que establecer un protocolo de recuperación de esas llamadas, insuficiente a todas luces ante las comunicaciones que se quedan sin atender, según han explicado a este diario fuentes de los trabajadores que cifran en decenas de ciudadanos los que se quedan sin poder contactar cada mes. «No se cubren las bajas ni las vacaciones. Ha habido ocasiones en las que ha habido una merma de personal de hasta 11 trabajadores», indicaron las mimas fuentes.

El servicio de llamadas del 092 de la Policía Local de Murcia es el único de España que está en manos de una empresa externa

El cuadrante que se realiza y que se comunica al Ayuntamiento no denota esta precariedad laboral que sí aprecian los trabajadores que denuncian que «llegan a poner en esas horas a gente que no puede acudir al puesto» para que los turnos no aparezcan descuadrados. Esta situación, según comentan, es conocida por el Ayuntamiento y por los mandos de la Policía Local. Incluso, por el servicio de Atención al Ciudadano que recoge las quejas de los vecinos que no son atendidos por el teléfono 092, unas denuncias que son trasladadas al servicio y que ha puesto como solución recuperarlas con un protocolo que se comunicó a la plantilla a mediados de septiembre.

«Eso no es posible porque no vas a llamar a un vecino que te ha llamado de día a las tres de la madrugada que es cuando, a lo mejor, puedes tener un hueco», indicaron fuentes de los trabajadores, que añaden que los días que se producen incidencias climáticas, como inundaciones o lluvias torrenciales, o incendios, como el de Atalayas, la situación puede ser agónica y caótica por la falta de personal y de refuerzos.

Otro de los hándicap del servicio es el sistema informático que se utiliza en estos momentos, que ha sido cambiado recientemente y que deja de funcionar más a menudo de lo que los trabajadores quisieran. Estos fallos tecnológicos dificultan en grado sumo el trabajo de la plantilla, según explican, al igual que no tener ni siquiera una sala de descanso como sí existe en otros servicios similares como el 112.

La falta de una amplia formación en las nuevas incorporaciones tampoco ayuda a la fluidez del servicio, que debe hacerse cargo también de las llamadas del servicio de grúa los fines de semana y festivos, además de en horario nocturno, ya que los efectivos de la Policía Local atienden el servicio de retirada de vehículos de lunes a viernes de diez a dos de la tarde y de cinco a nueve de la noche. Todo sumado contribuye a la situación «caótica» en la que se encuentran los trabajadores, que denuncian también que están sujetos a un convenio de teleoperadores cuando manejan dato sensibles de los ciudadanos y no suelen cobrar el total de horas extraordinarias que realizan.

El servicio del 092 ya fue en 2021 objeto de una investigación por parte de la Inspección de Trabajo, que abrió tres expedientes a la sala por «graves infracciones».

Tras visitar las instalaciones los inspectores, se levantó acta por deficiencias, que habría cometido la empresa externa y en ningún caso la Policía Local, por el sistema de registro de jornada implantado, el incumplimiento del descanso entre jornadas en el turno de noche y el no remunerar los festivos.

