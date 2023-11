Érase una mujer a una pancarta pegada. Los transeúntes del centro de Murcia quedaban sorprendidos esta mañana de sábado por la singular forma de protestar de Rosario Barcelona. Su reivindicación, que dejen de ignorarla desde la Administración local y pueda entrevistarse con el edil de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, para así exponerle su problema con el Plan Parcial de Los Clementes, en la pedanía de Baños y Mendigo.

Barcelona es una de las tres damnificadas por el citado proyecto que planea desarrollar 1,3 millones de metros cuadrados de suelo dedicado a actividades logísticas e industriales próximo al aeropuerto de Corvera, zona que actualmente está experimentando un incremento del interés por parte de los inversores desde la implantación de Amazon en cercano el Parque Logístico del Sureste.

“No nos oponemos al Plan Parcial, pero que lo tramiten con los terrenos de su titularidad”, expone Barcelona, quien afirma que tuvo conocimiento del proyecto cuando un día del pasado verano sorprendió a unos operarios efectuando mediciones en su finca. Y es que, tal y como ha explicado la mujer a este diario, la promotora, que posee en el área unos 900.000 metros cuadrados, incluye en el planteamiento urbanístico alrededor de 450.000 propiedad de los afectados.

Barcelona, quien recalca que puede demostrar con documentación legal que su terreno es de titularidad familiar desde el siglo XIX, al tener conocimiento de la iniciativa, desde el 4 de julio trató de concertar por teléfono una cita con el edil de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, sin éxito. Cuenta que se personó en agosto en las dependencias de la Concejalía, donde le dijeron que podría entrevistarse con el responsable municipal en septiembre. Llegado dicho mes, desde Urbanismo aplazaron el encuentro a octubre, que no llegó a celebrarse sin ofrecer explicación alguna. Tampoco fueron contestados los correos electrónicos enviados por Barcelona. En ese momento, decidió exponer su problema en las calles de Murcia.

“La gente me para para trasladarme su apoyo; incluso me hacen fotos para subirlas a las redes sociales”, comenta. Con su acción, espera obtener resultados y que Navarro responda a sus reiteradas peticiones de encuentro. Por su parte, el concejal, a través de un portavoz, ha indicado a La Opinión que todos los días recibe a ciudadanos, y que no tiene ningún problema en atender a Barcelona, aunque no ha precisado cuando. Y que los proyectos urbanísticos “se hacen conforme a la ley y con todas las garantías”, ha agregado.

Una cuestión de conexiones viarias

La afectada piensa que el choque de intereses entre la promotora y los vecinos puede deberse a una cuestión de conexiones viarias. Si bien asegura que los terrenos de la misma del Plan Parcial cuentan con acceso directo a la A-30 y a la carretera RME-7, al igual que con la rotonda que conecta con la RM-16, Barcelona cree que requieren sus terrenos para mejorar las comunicaciones del futuro sector. Aun así, insiste: “No necesitan nuestras parcelas para nada; no veo el interés público o social”. Y pone de ejemplo el Parque Logístico del Sureste y, al norte, suelo adquirido por otra firma pendiente de desarrollar: “Estas promotoras respetaron a los demás propietarios; se limitaron a los terrenos de su titularidad y no sumaron a sus planes los de terceros”, concluye.