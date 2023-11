"Si me amáis, no me lloréis: buscadme en el reino de los cielos", se lee escrito en un corazón de granito sobre la lápida de Isabel, que murió en 2005, a los 75 años, y a quien recuerdan "con cariño, tu esposo e hijos". En su tumba brillaban este miércoles decenas de rosas blancas y rosas. A los pies del crucificado que adorna la sepultura, una corona con lazos rojos. Unos pasos después, la eterna morada de Teresa: “Fuiste un ángel en la tierra, bendita seas en el cielo". Al lado de la sentencia, una explosión de margaritas amarillas y claveles blancos.

"Este es el día en el que los muertos están más hermosos que los vivos", comenta Fina, una señora mayor, mientras retira el plástico de las flores que termina de colocar a los pies de la tumba de otro difunto, durante su visita al cementerio Nuestro Padre Jesús de Murcia con motivo de la festividad de Todos los Santos. Unos metros más allá, un hombre limpia con un trozo de papel el mármol blanco bajo el que descansa Carlos, un niño que tenía solo 10 años cuando falleció. En otra sepultura, anudadas en la Cruz, lucen banderas de España. "Venir es una tradición que no se va a perder nunca, aunque los jóvenes no traigan solo flores", opina Carmen, vecina de Murcia. Los visitantes del cementerio de Nuestro Padre Jesús, en Espinardo, usan las fuentes repartidas por el camposanto para llenar de agua los cubos con los que adecentar las tumbas. En la puerta, la Policía Local controla que todo esté en orden: casi 400 agentes integran el dispositivo especial desplegado por Todos los Santos en el municipio. De ellos, 119 están guardando Nuestro Padre Jesús. Desde primera hora, el goteo de visitantes es constante. Los protagonistas del día son los que ya no están. Entre las tumbas, los vivos se cruzan y hablan de cosas de vivos: "He apuntado a la cría a clases de Matemáticas". Y de cosas de muertos, como si estuviesen aún vivos: “Me han dicho que estabais aquí con la abuela Encarna, yo estaba más allá, para ver al tío Juan”. "El Manolo casi todos los domingos pedía pollo: hoy por él vamos a pedir pollo”, determinaba una señora. Mujeres hacen cola para depositar flores a los pies del osario, en el centro del cementerio. "Aceleren, que esto pesa, ¿saben?", apremia una joven que porta en los brazos dos ramos de rosas de todos los colores. Toca honrar a los que se fueron, pero que, como es sabido, no se irán nunca, mientras se les recuerde. Masiva afluencia en Lorca Miles de lorquinos acuden a los cementerios de todo el municipio para honrar a los difuntos en la festividad de Todos lo Santos. Los desplazamientos, que desde la semana pasada se iban incrementando con el paso de los días, llegaron su punto álgido. Según datos de la Policía Local, la jornada se desarrolla sin incidentes, produciéndose las llegadas al cementerio de San Clemente, el mayor de Lorca, de forma escalonada. A pesar de que en la carretera de entrada al camposanto podían verse algunas retenciones, los conductores no tenían que esperar demasiado para poder aparcar sus vehículos en las más de 4.000 plazas de aparcamiento habilitadas para la ocasión. Ya la semana pasada el Ayuntamiento de Lorca ponía en marcha un dispositivo especial con motivo de la festividad, que además de la ampliación de las plazas de aparcamiento tanto en el cementerio de San Clemente como en el de San Cristóbal, contemplaba un operativo de vigilancia preventiva y atención presencial dispuesto por el Cuerpo Municipal de Policía en el que intervienen más de una treintena de agentes repartidos tanto por los cementerios del casco urbano como por los situados en las diferentes pedanías. Asimismo, Limusa ha ampliado el dispositivo de recogida de basuras, instalando contenedores adicionales para recoger los residuos generados, así como la ampliación de los servicios de transporte público. De esta manera, se dobla la frecuencia en la línea con parada en San Clemente, y se instaura un recorrido especial hacia el camposanto de San Cristóbal. Miles de caravaqueños acuden a sus cementerios Miles de personas pasaron, a lo largo de la mañana, por los diferentes campos santos de los municipios de la comarca del Noroeste, así como de los que se encuentran ubicados en las pedanías. Una jornada para recordar a los seres queridos que un día partieron hacía la casa del padre. En los diferentes ayuntamientos, la Policía Local preparó un dispositivo especial para evitar que se formaran colas en los accesos a los cementerios. También estos días se han instalado en los municipios mercados para la venta de flores, como fue el caso de Caravaca en el paseo de La Correderera, que también ha estado en funcionamiento este miércoles por la mañana. Por la tarde, en Caravaca se celebró la misa en sufragio de todos los difuntos. Cieza rinde tributo a sus seres queridos La llama de la tradición de visitar a los seres queridos que ya no se encuentran entre nosotros sigue viva en Cieza. A pesar de la nueva moda de la festividad del Halloween, de origen celta e importado de la cultura anglosajona, miles de ciezanos y ciezanas acudieron al cementerio para rendir honores a los difuntos. El discurrir incesante de personas, de todas de las edades, está siendo constante durante este Día de Todos los Santos en el camposanto de la localidad. Desde primera hora de la mañana, tanto viandantes como vehículos se congregaron en el cementerio. El penetrante olor floral inundaba el ambiente y el camposanto presentaba un aspecto inmejorable, donde era complicado encontrar un espacio libre en el que aparcar. Era el día de los dulces de Hueso de Santo, de la representación teatral por excelencia de Zorrilla: Don Juan Tenorio y, al contrario de lo que marca la festividad anglosajona, predominó el recuerdo y el homenaje frente a la celebración lúdica. Para sus seres queridos, Cieza continúa siendo clásica, y los vivos visitan a los difuntos. Aunque se han perdido, con el paso de los años, algunas de las costumbres más relevantes como se hacía antaño velando en las puertas del camposanto a los familiares, los difuntos ciezanos recibieron un merecido tributo por parte de sus familias.