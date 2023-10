El equipo de Gobierno municipal solicitará este mismo viernes a los grupos políticos que integran la corporación (PP, PSOE y Vox) que elijan a los concejales que van a participar en la comisión informativa sobre el incendio del pasado 1 de octubre en Atalayas para que la misma eche a andar "lo antes posible", incluso la semana próxima. Así lo ha asegurado a vicealcaldesa, Rebeca Pérez, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que ha detallado que la comisión tendrá la misma composición que las comisiones de pleno, que es proporcional: cuatro ediles del PP, dos del PSOE y uno de Vox.

Cabe recordar que el portavoz de Vox en el Consistorio murciano, Luis Gestoso, anunció ayer su intención de no participar en esta comisión que él considera "una pantomima" y que no servirá para depurar responsabilidades políticas por la "dejación de funciones" de los concejales de Urbanismo (de PP y PSOE) que permitió que los locales siniestrados pudieran funcionar sin problema a pesar de no contar con la licencia oportuna.

Por su parte, desde el PSOE aseguran que hasta no saber qué temas se van a tratar o el alcance de la misma no pueden confirmar su participación. Estas fuentes socialistas recuerdan que en la moción que defendieron en el Pleno solicitan que la comisión debe poner a disposición de todos los grupos toda la información disponible "en su totalidad y desde el inicio de la actividad relacionada con los locales afectados por el incendio, con la finalidad de dotar de transparencia a la institución, analizar lo sucedido y depurar las posibles responsabilidades que haya podido haber en su caso si las hubiere". Esta mención expresa a la depuración de responsabilidades no aparece en la moción propuesta por el PP. Por su parte, Rebeca Pérez ha insistido en tender la mano a todos los partidos y pedirles que dejen de lado el "ruido político", porque este foro es el que les permitirá tener acceso a toda la información que requieran.

Nadie está obligado a comparecer

Además de solicitar información y poder estudiar en profundidad todos los expedientes administrativos relacionados con las discotecas siniestradas, la oposición tendrá la oportunidad de contar con las explicaciones de los servicios jurídicos municipales y de llamar a comparecer a funcionarios, jefes de servicio e incluso a los empresarios de las discotecas siniestradas. No obstante, la vicealcaldesa ha reconocido que esas personas no están obligadas a comparecer, como sí ocurre en las comisiones de investigación de la Asamblea Regional o del Congreso de los Diputados, por lo que alguna persona a la que se requiera su presencia, podría negarse.

Sobre la posibilidad de depurar responsabilidades políticas, ha insistido en que "no hay ningún problema", puesto que el PP está abierto a consensuar con el resto de partidos las propuestas que se abordarán en la comisión, tal y como se manifestó ayer en el pleno. Como ya se dijo durante la sesión, ha recordado, se incorporará a la comisión cualquier asunto que quieran tratar los grupos de oposición.

Una vez concluidos los trabajos, la comisión emitirá un dictamen con conclusiones que Pérez ha confiado en que se consensuarán entre todos los participantes y también con los servicios jurídicos, puesto que el interés es que sea un foro "participativo" y cuyo principal objetivo es que no vuelva a ocurrir una tragedia similar.

Las conclusiones se harán públicas y ha matizado que la confidencialidad de la comisión es la misma que rodea a otros trabajos diarios de los concejales, tal y como establece el artículo 16.3 de su reglamento orgánico, sobre la cautela que los representantes públicos deben tener a la hora de publicar información.

"Es imposible que se pierdan documentos"

Sobre el temor manifestado por uno de los abogados de las víctimas a que se pierdan documentos o partes de los expedientes administrativos, al ser el propio Ayuntamiento el que los ha seleccionado para remitirlos al juzgado, Pérez sostiene que "es imposible que eso ocurra" en una administración digitalizada como es la de Murcia. "Estamos hablando de una sede electrónica, un Ayuntamiento completamente digitalizado. Aquí no hay documentos, no hay papel, está todo registrado", ha explicado, y ha recordado que el Consistorio ha trasladado al juzgado toda la documentación que se le ha requerido y lo seguirá haciendo "en tiempo y forma" si hay nuevos requerimientos en el futuro.

Por último, sobre las inspecciones en locales de ocio nocturno, ha señalado que continúan su curso, especialmente de jueves a domingo en horario de tarde y noche, y que se intensificarán ante eventos como las fiestas de Halloween, que suelen ser multitudinarias, al igual que se hará más adelante con las de Nochebuena o Nochevieja.