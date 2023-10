Tras el trágico incendio de la discoteca Teatre el pasado 1 de octubre, el Ayuntamiento de Murcia ya ha inspeccionado 39 locales de ocio nocturno, de los que ya ha precintado diez. Así lo ha confirmado Rebeca Pérez, vicealcaldesa y edil de Fomento, en rueda de prensa tras la junta de Gobierno.

La mayoría de los negocios afectados por la orden de precinto se encuentran en la zona de Atalayas, donde se produjo el incendio que se cobró la vida de 13 personas, y en Mariano Rojas, aunque también se ha procedido al cierre de un local en Gea y Truyols, y otro en el centro de Murcia. Según declara la vicealcaldesa, este fin de semana se continuarán realizando inspecciones. Cuando finalicen con los grandes locales de ocio, ha añadido, continuarán con otro de menor tamaño y dedicados también a otro tipo de actividades. Cabe recordar que la el Ayuntamiento emprendió el pasado 5 de octubre una campaña masiva de inspecciones y que esas visitas tienen lugar sobre todo entre el jueves y el domingo de cada semana.

Sobre la posibilidad de emprender acciones disciplinarias contra los funcionarios que gestionaron el expediente de cese de actividad de la discoteca Teatre, Pérez indicó que esa cuestión se decidirá cuando la investigación interna que puso en marcha el Gobierno local finalice. "Es un asunto muy serio, con mucha trascendencia, y una vez que concluya esa vía administrativa de estudio e investigación interna puede ser que se depuren más responsabilidades, todavía no lo sabemos", señaló.

Comisión de investigación

Este jueves el PP de Murcia anunció también que presentará una moción en el pleno previsto para el próximo 26 de octubre. En ella, indicaron, propondrán la creación de una comisión informativa para investigar todo lo ocurrido esa noche. Dicha comisión estaría formada por representantes de PP, PSOE y Vox para analizar las circunstancias en las que se produjeron los hechos y, previo estudio de toda la documentación relativa a los expedientes, elaborar un dictamen con medidas para que esta situación no vuelva a suceder en el futuro.

Se centrarían, especialmente, en la situación legal y administrativa de la discoteca Teatre y sus movimientos empresariales, así como la actuación de los servicios de emergencia municipales y la atención psicosocial y de acompañamiento a los familiares de las víctimas. Otro de los cometidos sería abordar la situación general y los procedimientos administrativos en el ámbito de las licencias de actividad.

Vox votará en contra y apuesta por una verdadera comisión de investigación

Fuentes del PSOE aseguraron que el partido apoyará su creación "para poder dilucidar qué ha sucedido desde 2019, cuando se comenzó con el expediente", aunque por otro lado subrayaron que los socialistas apoyaron esta misma causa en la Asamblea y "el PP votó en contra".

Por el contrario, los concejales de Vox se mostraron molestos con la iniciativa de los populares. Indicaron que su grupo municipal había solicitado antes la creación de una comisión informativa especial “en forma de proposición, porque esta es vinculante”, por lo que el Gobierno tendría la obligación de cumplirla.

El líder de Vox en Murcia, Luis Gestoso, ha avanzado que votarán en contra de la propuesta del PP. "Queremos una comisión de investigación y no lo que ellos proponen, que es una farsa, basada en otro artículo del reglamento para votar que no a la nuestra", señala Gestoso, que asegura que la comisión que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de Ballesta sólo es "una comparecencia para decir que el alcalde es magnífico y que lo ha hecho muy bien y que no haya dimisiones". Recuerda el portavoz del Grupo Vox que "han muerto 13 personas por las deficiencias de los locales y la inacción de la Administración local". Por otra parte, desde el partido de santiago Abascal lamentan que hasta el momento el Ejecutivo del PP no haya aportadoninguna documentación que se les ha solicitado de este grupo municipal.

Por su parte, la vicealcaldesa Rebeca Pérez sostiene que la comisión que ha propuesto el alcalde es una comisión a todos los efectos, donde se va a analizar de manera pormenorizada toda la documentanción relativa al caso, y que cotnará con la intervención de los funcionarios que sean necesarios y de los servicios jurídicos. En el marco de etsa comisión, Perez aseguró que se dará en tiempo y forma toda la información que sea requerido por los grupos políticos.