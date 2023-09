Es usted ponente inspiracional en este evento eWoman que organiza Prensa Ibérica. ¿Qué significa para usted formar parte del cartel de esta cita?

Es un inmenso honor formar parte de un evento más que consolidado en la Región de Murcia compartiendo cartel con mujeres referentes, en diferentes ámbitos de la vida, que suponen para las demás un espejo en el que mirarse y decir «yo también puedo».

¿Se considera un modelo a seguir para otras mujeres?

No sé si puedo ser o no un referente para las demás, pero lo que sí tengo claro por mi historia personal es que una mujer puede crecer profesionalmente y, al mismo tiempo, ejercer su papel como madre. Para ello es fundamental contar con un reparto equilibrado de tareas con la pareja fuera y dentro del hogar y con los apoyos necesarios para conseguirlo. En mi caso así ha sido y me siento muy afortunada por ello, pero entiendo que hay otras mujeres que no están en mi misma situación. Por eso, es muy importante que apostemos por el fomento de aquellos apoyos que permiten conciliar la vida profesional, con la vida familiar y personal.

¿Qué espera poder despertar con sus palabras en este coloquio?

Espero transmitir que ‘poder se puede’, que tenemos capacidad para conseguirlo y que cuentan con todo el apoyo del Gobierno regional para lograrlo. También espero poder despertar el interés por las medidas y políticas que estamos desarrollando desde la Comunidad y los retos marcados para los próximos años con el fin de que las mujeres y niñas de la Región de Murcia accedan en igualdad de condiciones a todos los ámbitos, servicios y espacios.

¿Qué importancia tienen estos eventos que buscan inspirar y fortalecer a la mujer, en especial en el ámbito empresarial?

Sin duda, este tipo de eventos abren camino, remueven conciencias, son fuentes de inspiración y generan referentes con los que animarse a coger el impulso y echar a andar.

¿Qué mujeres la han inspirado a usted en su vida en general y, en particular, en su trabajo?

Dentro de la política me han inspirado muchas compañeras de partido a las que he admirado por su capacidad de «moverse» con éxito en un mundo que hace no mucho estaba totalmente masculinizado. En el ámbito personal, mi madre siempre será mi principal referente porque, junto con mi padre, me enseñó a luchar por lo que quería y a tener los valores que me han hecho crecer como persona.

Los eventos eWoman de este año tienen como hilo conductor la diversidad. ¿Qué significa para usted este concepto?

La diversidad para mí es riqueza social. El respeto y el fomento de la diversidad, sobre todo en el ámbito empresarial, es el mejor síntoma de que estamos ante una sociedad moderna que se dirige al futuro con paso firme.

¿Cómo decide adentrarse en el mundo de la política? ¿Qué le indicó que ese era su camino a seguir?

Siempre me gustó la política. En las comidas familiares no he conocido otro tema de conversación que no fuera de política y me acabó enganchando. Así que, cuando me matriculé en Periodismo, siempre tuve claro que quería especializarme en Comunicación Política. Me fascina la capacidad de los medios de comunicación para influir en las opiniones, en las ideas de las personas y en su relación con los políticos. Un día alguien al que tengo muchísimo aprecio y admiración me ofreció la oportunidad de dar el salto a la política y no lo dudé. Sabía que ese era mi lugar en la vida.

En el mundo de la política, ¿encuentra una brecha entre hombres y mujeres?

La brecha sigue existiendo pero, afortunadamente, cada vez menos. Se está avanzando mucho en este sentido aunque todavía queda mucho por hacer. Se trata de no dejar a nadie atrás.

Y en el ámbito empresarial, ¿cómo se pueden paliar los efectos de la desigualdad? ¿Qué se puede hacer para cambiar el paradigma?

Se trata de crear conciencia y de que las empresas asuman como parte propia de su filosofía la protección y promoción de una cultura laboral inclusiva para que nadie se queda atrás por cuestiones de sexo, raza, orientación sexual, edad o discapacidad. Todos somos parte fundamental en el engranaje de la sociedad y todos tenemos derecho a las mismas oportunidades.