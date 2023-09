El Ayuntamiento de Murcia ha rechazado este lunes en pleno la petición de Vox de eliminar los premios “Educando en Igualdad” y “Construyendo la igualdad”, dirigidos a centros educativos de primaria y secundaria respectivamente para potenciar proyectos relacionados contra la igualdad de género y contra la violencia machista.

La concejala María Guerrero ha defendido una moción en la que pedía la eliminación “urgente” de esos galardones, que se entregan cada 8 de marzo, y destinar los fondos de los mismos, unos 3.000 euros, a premiar a los centros que lleven a cabo labores de refuerzo de las materias de Lengua y Matemáticas.

Según ha relatado la edil, las leyes relacionadas con la igualdad de género “han fracasado en su intención de avanzar en igualdad” y “criminalizan a una parte de la sociedad”, por lo que la perspectiva de género debería ser eliminada “de manera urgente” de cualquier concurso dirigido a menores.

La Constitución, ha dicho, ya garantiza la igualdad, por lo que no hay que tomar ninguna medida adicional para promoverla ya que, cuando se hace, solo se “fomenta el dogmatismo ideológico de la izquierda” e incluso se “induce” a los menores a ideas sexistas que no tenían.

“Defendemos la igualdad de la Constitución, no la de la perspectiva de género”, ha señalado.

Su discurso ha sido contestado con contundencia por la concejala del PP Ascensión Carreño, con competencias en el área de Mujer, que ha tachado de “anticuado y confuso” el discurso de Vox, además de poner el duda el trabajo de décadas de cientos de profesionales, no solo de las administraciones públicas, sino también de los centros escolares y de entidades y organismos diversos que han contribuido, ha dicho, a que dos mujeres puedan ser concejalas y debatir, como en esta sesión.

“Las políticas de igualdad no han fracasado, no están fracasando. Su partido solo es un argumentario, no ve la realidad”, le ha espetado, al tiempo que le ha preguntado “qué hay de malo en enseñar valores de respeto y tolerancia en los centros educativos”.

Para Carreño, la mayor muestra de desigualdad es la manifestada en la violencia de género y, para luchar contra esa lacra, “la mejor herramienta” es la “sensibilización, concienciación y educación desde edades muy tempranas”, y para ello sirven estos premios, así como para “superar estereotipos de género” entre los menores.

“No podemos aceptar una moción que no construye en igualdad, sino lo contrario”, ha dicho la edil porque, ha defendido, “la igualdad no es una ideología de ningún partido”, sino que va más allá, y ha recordado que la Constitución insta a los poderes públicos a articular medidas que promuevan la igualdad.

"Debemos conocer la Constitución, pero también aplicarla”, le ha advertido a la concejala de Vox y le ha pedido que se sume “a la defensa de un principio que es fundamental”.

En la misma línea, la concejala del PSOE Esther Nevado ha señalado que el problema de la igualdad es tan real como las 44 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en lo que va de año en España, que podrían ser 47 si se confirman los tres crímenes en Castellón, Orihuela y Cieza conocidos en los últimos días.

“Ante esto, no podemos no hacer nada, que es lo que plantean ustedes” ha lamentado, y ha subrayado que aumentar las penas de prisión no soluciona los problemas sociales, sino que estos deben abordarse desde la prevención y desde las edades tempranas.

“Las mujeres estamos entrenadas para callar ante las faltas de respeto, para devolver una sonrisa ante el que ofende para no ofenderlo, estamos educadas así y tenemos que desaprenderlo. Todas tenemos que aprender, usted también, porque del machismo también se sale”, le ha asegurado a la dirigente ultra.

La concejala ha solicitado que el pleno guarde un minuto de silencio en memoria de la mujer asesinada en Cieza presuntamente a manos de su ex pareja, y que ha sido hallada en un pozo este pasado sábado, lo que ha hecho toda la corporación, incluidos los concejales de Vox, al finalizar la sesión.