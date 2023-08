El Ayuntamiento de Murcia está coordinando todos los servicios públicos para que trabajen conjuntamente y atiendan a la ciudadanía ante las incidencias que puedan producirse por las altas temperaturas que alcanzarán los 45 grados este jueves en la Vega del Segura.

Para ello, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una iniciativa, en colaboración con Jesús Abandonado, para acoger a las personas sin hogar que necesiten un lugar para protegerse del extremo calor y se ha habilitado el comedor social de la calle Baraundillo de la entidad para que sirva de refugio a aquellas personas en situación de calle que lo requieran.

Asimismo, tal y como indican desde la Comunidad, por la noche, y de manera excepcional, se van a colocar cuatro camas más en el centro que Jesús Abandonado tiene en la carretera de Santa Catalina para aquellas personas que requieran pasar la noche bajo techo, ocupándose la Policía Local y el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS) de los traslados.

También la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha reforzado la plantilla de bomberos con 12 personas, que suman 49 en total, lo que permite poder realizar una salida más con un vehículo en caso de que fuera necesario.

El edil de Emergencias y Seguridad Ciudadana, Fulgencio Perona, ha señalado que en protección civil estarán 10 personas de manera permanente en colaboración también con el SEMAS y la policía local contará con 205 efectivos de apoyo y vigilancia, repartidos entre los 3 turnos de la jornada.

Por su parte, el servicio de Parques y Jardines, dependiente de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, también ha aplicado su protocolo de actuación ante la alerta roja con el cierre completo del jardín del Malecón, Floridablanca, Plaza Circular, Plaza Calle Jardín (Torreagüera) y Jardín del Palmeral (Santiago y Zaraiche).

Además, se ha procedido al balizamiento y señalización de zonas con arbolado sensible en Cuartel de Artillería, jardín de la Seda, jardín del Salitre-La Pólvora, Parque Fofó, Camilo José Cela, La Fama, Jorge Palacios, Teniente Flomesta, la puerta del Reina Sofia y el Jardín Chino, que no se abrirán hasta que no hayan pasado 48 horas de la alerta y se hayan revisado todos los espacios.

El servicio de teleasistencia municipal, que actualmente atiende a 3.427 personas, de las cuales 1.296 presentan algún tipo de riesgo que les hace vulnerables ante episodios de temperaturas extremas, realizará una especial vigilancia a los mayores de 80 años que vivan solos y a los que, sin serlo, hayan sufrido alguna emergencia como consecuencia de las temperaturas extremas, estableciendo tres niveles de riesgo socio sanitario (1, 2 y 3), según el grado de vulnerabilidad.

Los 'refugios climáticos' cerrados, asegura el PSOE

La concejal del Grupo Municipal Socialista de Murcia, Esther Nevado, ha denunciado "la falta de previsión y la nula gestión del PP ante la situación en la que se encuentra la Red de Refugios Climáticos en plena ola de calor y con una alerta roja por altas temperaturas activada por la AEMET".

"Resulta alarmante y decepcionante observar la inacción y falta de respuesta por parte del Partido Popular y su alcalde José Ballesta ante esta situación crítica que vive el municipio de Murcia, ya que es inconcebible que en plena alerta roja por altas temperaturas, 25 de los 28 Refugios Climáticos estén cerrados por las tarde y más durante todo el mes de agosto", ha señalado la concejal socialista.

Nevado ha explicado que el calor en Murcia "no es ninguna broma. Requiere una respuesta integral y coordinada por parte de todas las concejalías municipales".

A su juicio, "la situación actual es un problema que afecta a todos los ciudadanos de Murcia, siendo especialmente preocupante para aquellos , como las personas sin hogar, los niños y las personas mayores. Por ello, exigimos a Ballesta tomar medidas inmediatas y efectivas".