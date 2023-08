El Ayuntamiento de Murcia implementará su proyecto piloto en el ámbito del aprovechamiento del agua, en concreto sobre drenaje urbano sostenible. De la mano de Emuasa, el Consistorio murciano estudiará las diferentes técnicas de drenaje urbano sostenible basadas en la naturaleza, para poder más tarde replicarlas en los espacios públicos del municipio, indican fuentes del Consistorio en una nota.

Esta actuación se enmarca dentro del proyecto europeo CARDIMED (’Climate Adaptation and Resilience Demonstrated in the Mediterranean Region’), cuyo objetivo es introducir un marco de trabajo en el área de resiliencia climática en las regiones del Mediterráneo, unificando de manera eficiente los esfuerzos individuales de los diferentes territorios, destacan las mismas fuentes en el comunicado.

El Ayuntamiento de Murcia ha sido seleccionado para participar en el programa, dentro de un consorcio de 49 socios de 8 países mediterráneos (España, Italia, Francia, Grecia, Croacia, Malta, Chipre y Turquía), así como Austria y Portugal. Entre los participantes están englobados centros tecnológicos, empresas privadas, universidades y ayuntamientos.

El proyecto está liderado por la Universidad Politécnica de Atenas (Ethicon Metsovion Polytechnion), como coordinador oficial.La duración del proyecto será de 54 meses, iniciándose el próximo septiembre y finalizando en febrero de 2028.

El presupuesto total es de 21.423.220 euros, de los cuales 19.971.411 euros son financiados por la Comisión Europea. La cantidad que recibe el Ayuntamiento de Murcia asciende a 147.280 euros, a cargo al 100% de los fondos europeos. La Junta de Gobierno se reunirá próximamente para aceptar la subvención, concretan desde el Ayuntamiento.