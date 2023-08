Tres hombres se arrojaron desde el Puente de Hierro de Murcia al río, por diversión, esta semana, tal y como se ve en un vídeo grabado por testigos, que se ha compartido en redes sociales y aplicaciones de mensajería. En las imágenes se aprecia cómo los individuos, tras cruzar la barandilla, saltan al agua del Segura.

Al lugar se movilizó una patrulla de la Policía Local de Murcia, confirman fuentes policiales. Cuando los sujetos se percataron de la presencia de los municipales, se marcharon a la carrera. Al rato, la Policía Nacional sí logró identificarlos. No obstante, lo que hicieron no tiene sanción penal, por lo que los hombres no fueron detenidos.

Podría haber sido una tragedia, pero quedó en un susto. Este comportamiento temerario fue censurado por testigos y por usuarios de redes, que comentan que estos sujetos podrían haberse matado por querer hacer la 'gracia'. Hace diez años, un joven perdía la vida al saltar al río Segura por el puente de La Fica, cuando se encontraba con cuatro amigos con los que había ido al SOS, el festival que ahora es el Warm.

La práctica recuerda al conocido 'balconing', practicado especialmente por ingleses de turismo en España, que se precipitan de los balcones de sus hoteles para saltar al agua de las piscinas, pero calculan mal y se matan. Hace unas semanas, en Ibiza, un británico de 35 años perdía la vida tras hacer ‘balconing’ en un hotel por segunda vez.