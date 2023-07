La Junta de Hacendados ejecutará el próximo lunes 24 julio una sentencia que emana del Consejo de Hombres Buenos y demolerá el muro perimetral de una vivienda privada en el carril de Los Morales, en Monteagudo, por invadir el quijero de una acequia entubada, la de Casteliche. Esta ejecución llega tras varios años de disputas entre la Junta de Hacendados y los propietarios del inmueble, que se han puesto en contacto con esta Redacción para denunciar que se está cometiendo «una grandísima injusticia». Según los propietarios, la Junta de Hacendados «no tiene competencias de obras y pretenden realizar daños contra una propiedad privada».

Los ánimos están tan calientes que el día de la ejecución de la sentencia los afectados solicitarán a la Policía Local y a la Guardia Civil que se personen allí para proteger el inmueble.

Desde la Junta de Hacendados explican que el muro de esta vivienda no guarda la distancia que marcan las Ordenanzas y Costumbres de la Huerta de Murcia (compiladas en el siglo XIX): 3,12 metros de máximo 2,70 de mínimo, con respecto al eje de la acequia. En total, según los huertanos, estos propietarios han invadido 63,63 metros cuadrados que son de su competencia. También afirman que están perfectamente legitimados para proceder con la ejecución de la sentencia, aunque lamentan que se haya tenido que llegar a este extremo. También aclaran que el entubamiento de la acequia no exime de la obligación de salvaguardar la zona de quijero. Por otra parte, recuerdan que se ha intentado llegar en muchas ocasiones a un acuerdo con la propiedad y que se convocó a los afectados al juicio del Consejo, al que no acudieron.

Según los propietarios, antes de que fueran citados a este tribunal consuetudinario, «donde ellos son al mismo tiempo acusación, juez y verdugo», la Junta les propuso el pago de un canon vitalicio de 10 euros por los metros cuadrados ocupados, algo que consideran «ilegal» y que no aceptaron. Además, sostienen que en esos encuentros previos (en los que denuncian presiones e intimidaciones), les advirtieron que «el vallado iba al suelo, por las buenas o por las malas». Ante esta situación, decidieron no comparecer a ese juicio «porque solo iba a servir para ordenar la demolición del vallado».

Desde la familia explican que ya existía desde 1995 un vallado donde ahora está el muro de hormigón (tras una obra de restauración) que quiere derribar la entidad huertana. Además, los propietarios inciden en que cuando se construyó la vivienda familiar contó, como no podía ser de otra manera, con la preceptiva licencia de obras (concedida en 2017) y con el acta de la tira de cuerda que fue firmada por el técnico municipal y que ubicaba el cerramiento perimetral de la vivienda a siete metros desde el eje del carril y a dos metros y medio del eje de la acequia. El terreno que quedaría fuera de la parcela fue cedido al Ayuntamiento de Murcia para aceras y viales, añaden fuentes de la familia propietaria, que ha pedido auxilio al Consistorio murciano.

Sobre la licencia de obra y la medición del técnico municipal, la Junta de Hacendados indica que las licencias se conceden «sin perjuicio de terceros y respetando las costumbres de la Huerta de Murcia». Sí admiten que quizá el origen de esta polémica tuvo lugar durante las mediciones que realizó el técnico municipal, porque debería haber añadido a los 7 metros de distancia del vallado los que corresponden al quijero de la acequia.

Por último, la Junta recuerda que este tipo de demoliciones, (cuya factura pasarán a los propietarios) no son un plato de buen gusto para ellos y que se ejecutan siempre bajo la supervisión de la Guardia Civil y con la legitimidad que le otorgan sus ordenanzas y la Ley de Aguas.