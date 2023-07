El Ayuntamiento de Murcia ha rechazado pagar a la empresa ArenaGuasol los 14,3 millones de euros que solicitaba por los derechos adquiridos vinculados a uno de los convenios de la zona norte que se suscribió en septiembre de 2008. Como ya informó en su momento La Opinión, esta empresa aseguró que había adquirido en enero de 2022, de otra mercantil, Residencial Mira Llevant, los derechos de aprovechamiento urbanístico en virtud de un convenio que tenía por objeto la adquisición, rehabilitación y cesión del Edificio Teatro Circo al Ayuntamiento de Murcia.

Según ha podido saber esta Redacción el desistimiento de la reclamación por parte del Ayuntamiento se debe a que la promotora no habría acreditado los derechos que asegura poseer. De esta manera, el Consistorio de la capital podría encaminarse a otro proceso judicial, ya que esta compañía remitió en su momento un requerimiento extrajudicial para que «en el plazo de 10 días» efectuase el pago y que, de no satisfacer esa demanda, se vería obligada a interponer la «correspondiente demanda judicial en reclamación de la totalidad de la deuda, más intereses y costas judiciales». Sin embargo, han pasado casi tres meses desde esa amenaza y no se ha emprendido ninguna causa judicial.

Cabe recordar que el anterior equipo de Gobierno de José Antonio Serrano ya adelantó que no procedería al pago de esos 14,3 millones de euros, una línea que ha continuado el actual Ejecutivo del PP. Además, esta decisión, que se abordó ayer durante la Comisión de Urbanismo, fue también respaldada por los grupos de la oposición, PSOE y Vox, y será llevada al Pleno municipal del lunes.

El edil de Urbanismo, Antonio Navarro, explica que ha sido un desistimiento de libro, y sostiene que en ese expediente del convenio han comparecido otras empresas que se oponen a esa petición al sostener que Mira Llevant no es la titular de esos derechos, sino que son ellos. En cualquier caso, la cesión de derechos, o esa subrogación, tiene que venir respaldada por la aprobación de la Administración, «algo que en ningún momento ha sucedido». Además, sostiene Navarro que todas estas disquisiciones sobre la titularidad de los terrenos «se plantean y definen en el proyecto de reparcelación, cosa que todavía no se ha tramitado, es decir, no puede haber ningún derecho urbanístico antes de la aprobación de ese instrumento que determina los derechos».

Otro de los temas que se vieron en la Comisión de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente fue la modificación del PGOU para hacer viable el desarrollo de la zona norte. Cuando se anuló el Plan Especial de Infraestructuras en 2009, la sentencia señalaba que había que definir unos sistemas generales mediante la modificación del Plan General, que en este momento está en una fase de avance, por lo que pasará a información pública y se abrirá un plazo para las alegaciones. Esta modificación establecerá las comunicaciones viarias, de abastecimiento y residuales, electricidad e «incorporará el Arco Norte, que no estaba en el planeamiento».

Por último, la Comisión también ha dado luz verde a la creación de una comisión de trabajo para abordar la alteración de los términos municipales entre Murcia y Alcantarilla. Para concretar esta alteración se ocupará un grupo técnico. Tras un análisis de los planes generales de Murcia y Alcantarilla se detectó que en algunas zonas limítrofes existían discordancias entre ambos municipios, que afectaban a zonas como el Polígono Industrial Oeste, (con algunas naves partidas entre ambos municipios), y otros espacios como la circunvalación de Javalí.

Por último, como ya adelantó la Opinión, la Comisión dio luz verde a la expropiación de una nave que bloquea el paso de agua en una de las calles más afectadas por las inundaciones del año 2022 en Javalí Viejo, al desarrollo del plan parcial de Beniaján, junto al Bojal, que permitirá crear una nueva zona residencial con 263 nuevas viviendas y a la obtención de suelo para la creación de nuevos viales en la zona de Monteagudo.