La Junta Electoral de Murcia ha rechazado las denuncias que Vox y PSOE presentaron contra el Ayuntamiento de Murcia, el PP y contra el presidente regional en funciones, Fernando López Miras, por una supuesta vulneración de la legislación electoral al convertir los actos de constitución de la junta vecinal de Sangonera la Verde en un "mitin electoral", según estas formaciones, que consideran sancionable el uso partidista y electoral de estos actos institucionales. Según la resolución de la Junta Electoral, el discurso pronunciando por López Miras, "al margen de que pudiera no ser lo más oportuno que el candidato a presidente de la Comunidad Autónoma participara en el acto, no parece que pueda ser considerado contrario a las normas electorales". Sostienen los vocales de la Junta que, una vez examinados los vídeos remitidos por los partidos denunciantes, las palabras de López Miras, en las que recuerda los resultados electorales del 28 de mayo, loan al alcalde y advierten que volverá al pueblo para la inauguración del centro de salud, no merecen la sanción que los denunciantes pretenden".

PSOE y Vox denuncian ante la Junta Electoral los "mítines" del PP en las constituciones de las juntas vecinales En el comunicado, la Junta Electoral argumenta que los resultados de las pasadas elecciones "son un dato objetivo por todos conocido" y que afirmar que volverá para la inaguración del centro de salud "no es prometer que se va a hacer un centro de salud, ni que se va a abrir, como entiende el PSOE; y si está próxima su finalización, su logro no será de esa Corporación, sino de la anterior, que contaba con un alcalde de otras formación política", indica la Junta, a pesar de que es el Gobierno de López Miras quien tiene la competencia y el que invierte, promueve y adjudica las obras del nuevo centro de Atención Primaria. También destacan los miembros de la Junta que "ninguno de los intervinientes en el acto es candidato en el proceso electoral en marcha". Por último, en cuanto a que se ofreciera a los asistentes un ágape, a cuenta posiblemente de las arcas municipales, "se entiende que el hecho, del que no consta que fuera extraordinario, puede considerarse dentro de los actos ordinarios de protocolo" y no merecen "tacha ni sanción desde el punto de vista de la legislación electoral; sin perjuicio, claro está, de que se pueda pedir la fiscalización del gasto por la vía administrativa oportuna".