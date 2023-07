En estas primeras semanas del nuevo Gobierno de Murcia, todas las miradas están puestas en el concejal popular José Francisco Muñoz, y no es de extrañar, porque tiene a su cargo áreas como Movilidad, Hacienda o Contratación, por lo que debe afrontar la reversión parcial del plan de movilidad, la confección del Presupuesto, o la demanda de los alcaldes pedáneos de conseguir más autonomía y competencias para solucionar sus incontables necesidades.

¿Confía en que el Ministerio conceda la prórroga que han pedido para las obras de movilidad?

Ahora mismo no tenemos una respuesta definitiva, pero lógicamente, para una decisión así, se elevaron las consultas previas necesarias para tener cierta seguridad de que, efectivamente, la ampliación del plazo se va a conceder.

Ballesta aseguró durante la campaña que revertiría todas las obras de movilidad, pero ahora se habla de reajustes, ¿cree que ha cambiado el discurso, tal y como les recriminan desde Vox?

Para nada. Nosotros dijimos que íbamos a revertir los problemas y eso es lo que estamos haciendo, desde el primer minuto. Dijimos que íbamos a tratar de conciliar todas las inquietudes, necesidades y demandas sociales, ordenar esto para no causar más estrés a la ciudad y en eso estamos trabajando. Ni quienes afirman que esto hay que pararlo entero, ni los que decían que no se podía tocar nada están en posesión de la verdad.

Se ha creado el comité de expertos para analizar las actuaciones en El Carmen o Espinardo, pero antes de su constitución ya habían anunciado los cambios que quieren hacer allí. ¿No se han precipitado?

Todas las propuestas que se han hecho se hacen con criterios técnicos, legales, económicos y medioambientales. Cuando hemos anunciado esas medidas siempre hemos dicho que quedarían supeditadas al análisis dentro de esos criterios. Lo que hemos hecho es marcar una hoja de ruta para los puntos con más afección social.

La reapertura del Puente Viejo ha generado cierto rechazo y ahora se oyen voces que apuntan a que se abra al tráfico privado, pero solo para residentes, ¿barajan esta opción?

El Puente Viejo se va a abrir completamente, y lo va a hacer bajo criterios de seguridad de la circulación y bajo parámetros medioambientales. Buscamos la mejor de las soluciones siempre, y es la que vamos a aplicar.

¿Se va a peatonalizar la calle Proclamación, como pedía en su momento la plataforma Cierran mi Barrio?

Está dentro de las propuestas que nos han hecho llegar y es una de las medidas que va a analizar el comité de expertos...

Pero, ¿le parece una buena idea?

Si la idea implica la mejora en el equilibrio del espacio público, a mí me parecería bien, siempre y cuando los técnicos lo aconsejen y tenga una elevada aceptación social.

Su antecesora en el cargo, Carmen Fructuoso, asegura que le dejó hecho el modelo de transporte público y que solo resta incluirlo en los Presupuestos de 2023, ¿lo estará?

Tendremos nuevo modelo de transporte, pero no será porque Fructuoso dejara los pliegos hechos. Me los he encontrado sin hacer y con el Presupuesto de 2023 sin aprobar, y me parece sorprendente que Fructuoso me diga lo que hay que hacer, cuando ella ha tenido dos años para haberlo hecho sin ningún tipo de problema. El objetivo principal es superar el tema de las obras y centrarnos en el verdadero servicio que es el nuevo modelo de transporte.

¿Estará listo para antes del 3 de diciembre, que es cuando vence la concesión de Monbus?

Es nuestro objetivo. Los socialistas, cuando llegaron, dijeron que iban a guardar en el cajón el nuevo modelo de transporte durante dos años y, por desgracia, lo han cumplido. Ahora toca correr.

Las Zonas de Bajas Emisiones siguen pendientes. ¿Su gobierno restringirá el acceso a ciertas zonas según su etiqueta medioambiental?

La prioridad ahora mismo es revertir los problemas que causan las obras de movilidad. El tema de las bajas emisiones no está en el nivel 1 de prioridad. Ni conocemos, ni hemos analizado ningún tipo de modelo o propuesta, porque tampoco había nada definitivo. No estamos enfocados en eso ahora. Además, está en suspenso quién estará en el Gobierno de España tras el 23J y no sabemos si la legislación con respecto a las bajas emisiones va a seguir igual o no.

«El Puente Viejo se va a abrir y lo hará por criterios de seguridad vial y medioambientales»

¿Ya trabaja en la confección de las cuentas de 2023?

He dado instrucciones al servicio de Planificación Económica para construir el Presupuesto de 2023 cuanto antes, ya que los socialistas no tuvieron ninguna intención de aprobarlo en ningún momento. Lo necesitamos, entre ortas cosas, para que el Ayuntamiento cumpla con las obligaciones contraídas con las empresas. Y rápidamente, queremos enfocarnos en la construcción del Presupuestos de 2024 para que sea realmente transformador.

El primer gobierno de Ballesta no lo logró, tampoco el de PSOE y Ciudadanos... ¿Llegará el Presupuesto de 2024 en tiempo y forma, antes de que acabe el año?

Por falta de horas de trabajo no va a ser.

¿Mantendrá los presupuestos participativos?

Pues francamente, los presupuestos participativos que impuso el Gobierno socialista no han resultado especialmente exitosos... pero nosotros creemos en la participación y lo valoraremos como opción.

Contratación es otra área espinosa...

Vamos a ganar en agilidad. Hasta la fecha esta área ha sido, por el empeño de algunos, un cuello de botella, cuando lo que tiene que ser es un acelerador de los procesos de contratación para que el Ayuntamiento prospere y saque muchos proyectos adelante.

Los alcaldes pedáneos llevan años exigiendo más autonomía para solucionar innumerables urgencias.

Nosotros diseñamos un proyecto estratégico, llamado Murcia Impulsa, para dotar a los alcaldes pedáneos de más autonomía, más capacidad de gestión y más competencias. Y ése va a ser el objetivo que se persiga esta legislatura.