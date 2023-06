Las corporaciones municipales en España han evolucionado en los últimos años hacia una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Esta igualdad no es plena y esa brecha sigue siendo especialmente sangrante en las alcaldías donde se registran, en general, una regidora local por cada cuatro regidores. Los alcaldes suponen cerca del 78% del total, por lo que el porcentaje de mujeres que son en 2023 la máxima autoridad gubernativa en el municipio solo llega al 22%. En cuanto al número de concejalas sí que se observa un antes y un después. Si en 1979, con la primera legislatura de la era democrática, la presencia de la mujer prácticamente no existía, en 2023 las ediles representan cerca del 40% de las corporaciones. La legislación logra esa ‘composición equilibrada’ imponiendo que, por cada tramo de cinco puestos, los candidatos o candidatas no puedan tener una representación menor del 40%, exceptuando a los municipios menores de 3.000 habitantes.

En el caso de Murcia, las 12 concejalas representan el 41% en la Corporación, por el 59% que conforman los 17 ediles. Pese a su menor número, algunas de ellas asumen diversas responsabilidades que las colocan como las mujeres fuertes, tanto en el Gobierno de José Ballesta, como dentro de los dos grupos que conforman la oposición en la capital: PSOE y Vox. En el caso del Ejecutivo local brilla con luz propia la vicealcaldesa y edil responsable de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, que es también la portavoz del Gobierno municipal. Pérez ha asumido sus responsabilidades con sentimientos de orgullo y agradecimiento. «Todo esto me ha hecho sentirme abrumada y al mismo tiempo ilusionada; en relación al nombramiento de vicealcaldesa para mí fue una sorpresa, algo totalmente imprevisible, pero me bastaron dos minutos para darme cuenta de que lo más importante no es el cargo en sí sino la responsabilidad que asumo para con todos los murcianos», señala a La Opinión Rebeca Pérez, que se siente «infinitamente agradecida» a López Miras por contar con ella como coordinadora del partido, «y también a mi alcalde Ballesta, que siempre ha confiado en mí». La líder popular se convierte en una de las concejalas con más poder dentro del Gobierno popular. Explica Pérez que el nuevo equipo de Gobierno afronta esta nueva etapa «sabiendo que tenemos que llegar hasta el último rincón y contactar con todos aquellas personas que impulsan la economía, la cultura, el comercio o el ámbito social en el municipio; por eso era necesario un refuerzo institucional». En el Grupo Socialista destaca, como ya lo hiciera también desde el Gobierno de José Antonio Serrano, la exconcejal de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria, (área que ahora recoge Rebeca Pérez), Carmen Fructuoso. Asegura que afronta esta nueva etapa desde la oposición con «ilusión y con muchas ganas de trabajar para que Murcia siga progresando y que no retroceda con todos estos proyectos que hemos puesto en marcha como el plan de movilidad, las actuaciones en los colegios o en el área de Igualdad, donde supervisaremos y fiscalizaremos la labor del Gobierno local». La socialista hará valer su experiencia en el gobierno en los dos últimos años y su conocimiento de cómo funciona por dentro la Administración local y es muy consciente de que el PSOE representa en solitario «el ala más progresista y de izquierdas; es la primera vez en la historia que se da esta situación y afrontamos esa circunstancia, si cabe, con más responsabilidad». Los cambios en el plan de movilidad, la gestión de las pedanías, la rehabilitación de la plaza de abastos de Verónicas, el sombraje de los centros educativos, el plan de vivienda, el PGOU, el Parque Metropolitano o la escuela infantil y el puente de El Raal son otros de los proyectos «impulsados durante el mandato del alcalde Serrano, y estaremos muy expectantes para ver qué pasa con ellos». También espera que el «rodillo» de la mayoría absoluta no se cargue los presupuestos participativos. Una de las mujeres fuertes del Grupo Vox será Alba Franco. Esta funcionaria de carreras de la Administración General del Estado ha desempeñado su labor en el Fondo de Garantía Salarial como letrada sustituta de la Abogacía del Estado y ha estado ligada al partido de Santiago Abascal desde su fundación en 2014, pero «nunca he tenido una participación en la política institucional, por lo que está siendo una incorporación muy emocionante». Sobre su labor de oposición indica que tenderá la mano al PP «en todo aquello que creamos que va a ser bueno para Murcia y para España, pero estaremos muy vigilantes». Franco sostiene que hay algunos temas que van a marcar la legislatura como la movilidad. En este sentido, recuerda que su grupo ha presentado ya un escrito para pedir que se paralicen las obras «de manera inmediata». Sobre las primeras decisiones que ha tomado Ballesta; reapertura del Puente Viejo, reversión de la calle Mayor de Espinardo, más aparcamientos en Vistabella, Alba Franco sostiene que son «insuficientes» y advierte que una cosa son los anuncios y otra los hechos. «Si paseas por Murcia te das cuenta de que las obras continúan, no se ha paralizado nada, las obras de Espinardo llevaban paralizadas más de un mes y medio». Considera que falta mucha más «determinación política» para cumplir lo que se prometió durante la campaña electoral. A esta edil le gustaría aprovechar su experiencia laboral y formación y centrarse en el área de contratación (fiscalización), fomento (la inversión en pedanías) y empleo público (oposiciones y temporalidad). «Son áreas en las que puedo aportar un valor añadido», indica.