Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, ha celebrado hoy una yincana popular que con el lema ‘Rompe el silencio, quien no se mueve no rompe cadenas’ en la que ha dado a conocer a la población de Murcia la realidad de las mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia de género, indican fuentes de esta organización.

La yincana forma parte de las acciones que Fundación ONCE e Inserta Empleo están desarrollando en el marco de ‘Mujeres en Modo ON-VG’, un proyecto que tiene como fin empoderar a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género para que recuperen las riendas de su vida a través de su inclusión laboral y social. El encuentro, que ha contado una gran participación, ha estado dirigido a la sociedad en general y las mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, en particular, con el propósito de concienciar, informar y visibilizar la situaciones que viven mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. Los asistentes han podido hacer un recorrido por las cinco carpas instaladas en el Jardín del Malecón de Murcia que ha comenzaba en una estación llamada ‘Señales’. En ella se han ofrecido las claves para identificar la violencia de género. A continuación, en el siguiente punto del camino, en ¿Quién es quién?, se ha dado información sobre cómo actuar y cuáles son los recursos disponibles, mientras que en la tercera parada, ‘En sus zapatos’, se ha explicado la especial vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad. En la cuarta, ‘Frente al espejo’, mujeres con discapacidad víctimas de la violencia de género Han ofrecido su testimonio en primera persona. En la última etapa del recorrido, técnicos de Inserta Empleo han explicado el proyecto ‘Mujeres en Modo ON-VG’, que tiene como fin empoderar a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género para que recuperen las riendas de su vida a través de su inclusión laboral y social. Inserta Empleo lo puso en marcha en 2020, tras llevar tiempo detectando en el proceso de realización de entrevistas, la necesidad de habilitar una línea de atención específica para ellas. Cuenta con un modelo de intervención que incluye el acompañamiento de una compass (brújula en inglés) durante el desarrollo profesional y personal de la mujer víctima de violencia de género. ‘Mujeres en Modo ON-VG’, se enmarca en el Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (POISES), que desarrolla Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, con el fin de incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad. La directora regional de Inserta Empleo en Murcia, Delia Torralba, asegura estar “gratamente sorprendida por la gran participación que ha tenido la gyncana. La ciudadanía ha demostrado su gran implicación y sensibilidad hacia un colectivo que que sufre una triple discriminación y que necesita de la colaboración de la sociedad para integrarse en el mercado laboral y salir de la situación en la que se encuentra”. En la actividad han participado más de 250 personas a lo largo de la mañana. Sobre Inserta Inserta Empleo es la entidad de recursos humanos de Fundación ONCE experta en la atención a las personas con discapacidad y centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral. Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 47 oficinas en toda España. Presta atención a las personas con discapacidad para ayudarlas a encontrar un empleo, las forma si es necesario y ofrece a las empresas los mejores candidatos para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.