El Ayuntamiento de Murcia planteará la opción de modificar las obras de movilidad en la zona de El Carmen para que contemplen el futuro trazado del tranvía. Así lo ha dicho el alcalde de la capital, José Ballesta, este martes durante una entrevista en Radio Murcia en la que el primer edil ha abordado algunas de las cuestiones de mayor actualidad y proyectos que se están desarrollando en estos momentos en el municipio.

Sobre las obras de movilidad, para las que este mismo lunes el Consistorio pedía una prórroga de los plazos al Ministerio de Transición Ecológica, Ballesta ha informado de que "he mantenido una reunión con los técnicos esta mañana" para ir perfilando las modificaciones. Aunque ha insistido en que "esto no será una enmienda a la totalidad, se estudiará lo que ya se ha hecho por si se puede mejorar".

En el Carmen, por ejemplo, ha dicho que el proyecto actual no ha previsto el paso del tranvía, por lo que "vamos a ver si se puede modificar para que cuando se haga se contemple su paso", al tiempo que se abordarán otras cuestiones como "la permeabilidad de la que se quejan los vecinos y comerciantes para dinamizar económicamente al barrio".

Sobre este tema precisamente hablará esta tarde el alcalde de Murcia con los vecinos de El Carmen en una reunión que hay prevista para las 18.30 horas en Alcaldía, a la que seguirán otros encuentros mañana y el jueves con los vecinos de Espinardo y Vistabella, tres de las zonas en las que más polémica ha generado el plan de movilidad del anterior equipo de Gobierno.

Preguntado por el convenio que el exalcalde Serrano firmó con el Ministerio el pasado 3 de abril y por el cual el Gobierno central se comprometía a invertir 25 millones en la ampliación de la línea del tranvía de Murcia, José Ballesta dice no tener el documento ni información directa sobre el tema. "Fue todo precipitado, se anunció la tarde antes de la convocatoria de elecciones y, por lo que leí, era un protocolo de intenciones y no un convenio en sí. Ahora hay que sustanciar esto y darles validez, pero con unas elecciones convocadas no estarán por la labor de retomar ahora las conversaciones", afirma el primer edil de Murcia.

Gestoso pide la apertura del Puente Viejo

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, ha exigido al alcalde que cumpla su palabra y paralice y revierta inmediatamente las obras del plan de movilidad y abra al tráfico el Puente de los Peligros y ejerza sus competencias.

"El señor Ballesta debe dejar de cultivar el género epistolar con la ministra y pasar a la acción como prometió, paralizando el plan y abriendo al tráfico ya el puente de los Peligros por el caos que genera su corte", indica Gestoso, quien insiste en que "sólo está ganando tiempo, enviando cartas al gobierno de Sánchez, para que las obras sean irreversibles. Ya dijimos que el plan de movilidad era suyo".