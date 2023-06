El PP de Murcia obtuvo en las pasadas elecciones municipales la mayoría absoluta en el Ayuntamiento y 311 vocales en las pedanías, consolidándose así como la fuerza política más respaldada por los vecinos. En el caso de Valladolises la victoria fue apabullante y ha convertido al vocal del PP Miguel Giménez en el alcalde pedáneo más votado de España al conseguir el 77% del total de sufragios, superando incluso al primer edil de la Línea de la Concepción, Juan Franco, que obtuvo el 75% en este municipio. Giménez tiene 38 años y es empresario en el sector de la hostelería desde los 19 años.

Cómo lleva eso de ser el alcalde de España más votado?

Pues no te voy a engañar, sienta muy bien.

¿A qué crees que se debe ese espectacular resultado?

Pues supongo que será por el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y el entusiasmo por tu pueblo. También creo que la empatía, mi forma de entender a los demás, ha sido lo que me ha hecho lograr este resultado. Más que la campaña que pudimos hacer creo que este es el fruto del trabajo realizado en los últimos cuatro años.

De esa gestión, ¿qué me destacaría?

El estar siempre para atender y tratar de solucionar los problemas de mis vecinos. Y también la reivindicación de que el aeropuerto o el centro logístico de Amazon están en Valladolises y no en Corvera; pertenece a nuestra pedanía, por mucho que los medios de comunicación se empeñen en decir otra cosa.

Es verdad que se ha popularizado el nombre de ‘aeropuerto de Corvera’ por su cercanía con este núcleo de población...

Este año no voy a dar más tregua. Te puedo asegurar que si tengo que demandar, voy a demandar a cualquier medio de comunicación. Me da igual. Lo que es del César es del César. Es como si yo dijese que el Cristo de Monteagudo está en el Esparragal o que Mazarrón pertenece a Fuente Álamo.

Le veo muy dolido con esto.

Es que gente de aquí ha perdido su medio de vida, porque es gente que plantaba. Date cuenta que nuestro nombre es Valladolises-Lo Jurado, y ésta última población ha desaparecido, se la ha comido el aeropuerto y el Parque Logístico del Sureste. Ya no existe. De hecho la avenida principal del polígono, se llama avenida Lo Jurado porque se lo puse yo en honor de ese pueblo para que no se perdiese en el olvido. Una señora con 95 años a la que fui a llevarle el voto a casa me dijo: ‘Hijo, cómo te voy a votar a ti si me han quitado la casa de mis padres’; para ella tenía un valor sentimental incalculable.

"Serrano no se ha reunido conmigo ni una sola vez siendo alcalde, creo que ni siquiera saber quién soy"

La pasada no fue una legislatura precisamente fácil.

Han sido cuatro años muy difíciles. Entré en septiembre y en enero afrontamos la pandemia, cuando parece que estábamos saliendo de la pandemia, la moción de censura a nuestro equipo, y después la subida de los precios y la crisis económica... Y mientras tanto... el señor Serrano no nos ha facilitado nada.

¿Cómo ha sido la relación de su Junta Municipal con el Gobierno de PSOE y Cs?

A ver, tengo que decirte que Serrano nunca llegó a recibirme. Igual que te digo que con Antonio Benito (edil de Cultura) todo fue bien, ¿pero Serrano?... No sabe ni quién soy.

¿Cómo afronta la próxima legislatura?, ¿qué demandas tiene marcadas como las más urgentes?

Pues una zona verde, un bulevar, poner luz donde no la hay, e incluso hacer un nuevo Centro de la Mujer y, si es posible, llevar un punto de agua donde no lo hay en el término rural.

¿Qué otros proyectos tiene entre manos?

Por la proximidad del aeropuerto y del centro de Amazon la población de Valladolises ha pasado de los 600 a los 900. Intentar que la gente joven de aquí se quede a vivir en la pedanía es otro de mis proyectos para seguir conservando nuestras tradiciones, nuestra identidad. Vivo en una pedanía que quiere avanzar, seguimos manteniendo pese a todo el pequeño comercio, tenemos una comisión de fiestas , y todos los vecinos se implican al máximo por su pedanía: si hay que donar un trozo de tierra para hacer un consultorio están dispuestos. Es un pueblo que está abierto a la modernización.