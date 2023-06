Vendedores ambulantes de Murcia denuncian que el Ayuntamiento no les deja adelantar el mercadillo del viernes Lamentan que no puedan poner sus puestos el festivo 9 de junio y no les dan opción de cambiar la fecha al jueves Desde el Consistorio señalan que no hay personal suficiente para supervisar el desarollo de todos los mercados si los puestos se ponen otro día