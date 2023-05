El alcalde de Murcia en funciones, José Antonio Serrano, ya ha tomado su decisión tras los resultados electorales en el municipio. Seguirá liderando el Grupo Socialista, pero como concejal no liberado, lo que le permitirá volver a su puesto como jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Morales Meseguer de la capital.

Según un comunicado publicado por el PSOE de la capital, esta tarde se ha reunido la Ejecutiva municipal del PSOE 'Murcia Gran Ciudad' y en ella se ha valorado el resultado de las elecciones (en las que perdieron un concejal y cerca de 6.800 votos con respecto a 2019) "y se han puesto los mimbres para afrontar los próximos comicios generales unidos, comprometidos con la idea de seguir avanzando y progresando frente a las políticas de la derecha y la ultraderecha".

En esta reunión, José Antonio Serrano ha explicado que "cogerá su acta de concejal como no liberado, compaginando su labor en el Ayuntamiento con su puesto en el Hospital Morales Meseguer".

Serrano ha recordado a La Opinión que durante la primera parte del mandato que ahora termina estuvo trabajando en el Morales Meseguer hasta que se produjo la moción de censura. Hasta ese momento compaginó su trabajo en el hospital por las mañanas con su labor para el Grupo Socialista por la tarde. Su llegada a la Alcaldía en marzo de 2021 le llevó a a optar por la dedicación plena. "Es decir, que esto ya lo he hecho, no es una cosa nueva, lo que estoy haciendo es volver a mi puesto de trabajo, a la situación que tenía anterior a la moción de censura", señala Serrano, que recuerda que él nunca ha dicho que dejaría su acta de concejal. "Sólo dije, el mismo día de las elecciones, que en caliente no iba a tomar ninguna decisión, y que no lo haría hasta que todo se enfriara".

Sobre la reunión de este jueves de la Ejecutiva de Murcia Gran Ciudad, Serrano asegura que ha sido una reunión "muy unánime; tenemos en pocos días unas elecciones, y el partido va a trabajar y va a estar unido, más que nunca, para ganar esas elecciones".